“La historia de Diana me inspira”: Shakira sobre Diana Trujillo, la colombiana que dirige ‘Perseverance’

Este miércoles la cantante colombiana Shakira compartió su emoción por el éxito de una compatriota suya. En sus redes sociales la estrella pop dijo que se sentía inspirada por la historia de Diana Trujillo, la colombiana que ejerce como directora de vuelo de ‘Perseverance’, un robot enviado por la Nasa para explorar si en Marte hay vida. “La historia de Diana me emociona e inspira”, afirmó en un tuit Shakira.

Después de la declaración de admiración por su compatriota Diana, la NASA le respondió a la cantante. “¡Gracias Shakira! Diana y los demás hispanos de la NASA que contribuyen a nuestra misión de exploración nos inspiran a diario a llegar más lejos #JuntosPerseveramos” le respondió la institución estadounidense, pero esto no quedó ahí, Shakira citó el tuit diciendo “I love NASA”, en señal de apreciación.

Muchas gracias @shakira por tu mensaje. Espero que padres, maestros, niñas y niños se hayan sentido inspirados con el aterrizaje de @NASAPersevere. Yo deseo que tengan en sus corazones la esperanza de ser los ingenieros y científicos del futuro. #JuntosPerseveramos https://t.co/AZggk657cL — Diana Trujillo (@FromCaliToMars) February 24, 2021

Ante esto, Diana Trujillo, nacida en Cali, Valle del Cauca y quien también participó en el desarrollo del brazo robótico de ‘Perseverance’ le respondió a la artista agradeciéndole por el gesto. “Muchas gracias Shakira por tu mensaje. Espero que padres, maestros, niñas y niños se hayan sentido inspirados con el aterrizaje de @NASAPersevere. Yo deseo que tengan en sus corazones la esperanza de ser los ingenieros y científicos del futuro. #JuntosPerseveramos”, publicó la ingeniera aeroespacial en su Twitter.

Este jueves 18 de febrero el ‘Rover Perseverance’ aterrizó sobre la superficie del planeta rojo, para empezar su exploración y recolección de muestras con el objetivo de determinar si hay vida o no en ese planeta.

Quienes vieron la transmisión en vivo, además de sentir una profunda emoción, vieron que la encargada de narrar el minuto a minuto de este gran acontecimiento fue la ingeniera aeroespacial Diana Trujillo, quien además de representar con orgullo a los colombianos e hispanohablantes, es la jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance, el vehículo de la misión Mars 2020 que aterrizó este jueves.

“Todavía como que no me lo puedo creer, por el covid-19 no pudimos celebrar como siempre abrazándonos, pero me siento muy feliz porque así haya sido diferente he recibido muchos mensajes de personas que vieron este acontecimiento por primera vez y agradeciéndome”, manifestó la caleña en entrevista con Noticias Caracol.

‘¿Quién es Diana Trujillo? ‘¿De dónde es Diana Trujillo?’ ‘¿Qué función Diana Trujillo desempeña en la Nasa?’ ‘¿En qué colegio estudió Diana Trujillo?’ y ‘¿Diana Trujillo dónde nació?’ fueron algunas de las preguntas más buscadas en Colombia en las últimas 24 horas.

Google informó, este viernes 19 de febrero, que la ingeniera aeroespacial Diana Trujillo se convirtió en las últimas horas en la persona más buscada en el país, superando incluso al presidente de Colombia, Iván Duque.

“El acontecimiento disparó el interés de los colombianos: según marca Google Trends, se volcaron a buscar información sobre la compatriota que lideró este hito histórico. Además, las búsquedas sobre Diana Trujillo aumentaron un 2.450 % en las últimas 24 horas en Colombia, con lo que se convirtió en la personalidad más buscada en el país (superó al presidente Iván Duque en el primer lugar)”, se lee en el documento compartido por Google.

Diana Trujillo nació en Cali, pero a sus 17 años, en medio del divorcio de sus padres, ella y su mamá decidieron probar suerte en Estados Unidos. Después de trabajar limpiando casas y en una panadería durante tres años decidió estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Florida con el sueño siempre de ser una de las mujeres en trabajar en la Nasa.

Según contó en el diario Trujillo empezó laborando en el laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, central en la que se construyen la mayoría de la naves no tripuladas, para luego pasar, en 2011, a hacer parte del grupo de diseño del brazo robótico de la misión Curiosity, que buscaba establecer qué había en Marte. Esto la llevó finalmente, a ser jefa de ingeniería del brazo robótico del Perseverance, de la misión Mars 2020 que aterrizó el pasado jueves en la superficie del planeta rojo para empezar con la exploración.

