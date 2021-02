Mujer perdió una pierna tras ser atropellada por un vehículo cuyo conductor no la auxilió

Yésica Castañeda perdió su pierna izquierda tras embestida por un vehículo que iba a alta velocidad y cuyo conductor no la auxilió. Foto: Captura de pantalla de Citynoticias

Yésica Castañeda solo pide justicia y celeridad a las autoridades en Colombia para que su caso no quedé en la impunidad, luego de que perdiera su pierna izquierda tras ser atropellada por un vehículo al norte de la capital colombiana cuyo conductor no la auxilió.

Así lo narró la mujer víctima en el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de Bogotá Citynoticias, donde además reseñaron que Castañeda fue embestida a gran velocidad por el indolente hombre cuando se dirigía a recoger a su pequeño hijo que iba de regreso con el padre, en la vía Bogotá-Cajicá.

“Un carro me atropelló. Él me dejó botada, duré hora y media ahí” , contó Castañeda al noticiero local.

La afectada también recordó en el noticiero que fue gracias a un vigilante, que realizaba su ronda por ese sector, que logró ser auxiliada, porque el conductor huyó de lugar luego de atropellar a la mujer, sin prestarle ayuda.

“Si no es por un celador, creo que hubiera amanecido ahí. Él fue el que me ayudó. Rompió mi chaqueta, me amarró la pierna y llamó a emergencias. Estuvo hay siempre mientras llegaba la ambulancia” , dijo en el informativo Yésica Castañeda.

La mujer aseguró en Citynoticias que si el conductor hubiese sido responsable, habría podido llegar a tiempo a un centro médico para recibir la atención que requería de urgencia y no sufrir las consecuencias irreversibles que atraviesa ahora.

“No hubiera perdido mi pierna. De pronto si él hubiera parado y me hubiera ayudado, estuviera bien”, reiteró la víctima en el informativo local.

En el noticiero informaron que el irresponsable conductor ya fue identificado por las autoridades, y que la Fiscalía General de la Nación quedó a cargo de la investigación, pero que están esperando a que haya celeridad en ese caso, porque el hombre está en libertad y las autoridades no lo han llamado a comparecer.

“Esperamos que a este sujeto se cite a una audiencia de imputación de cargos y se llevé una imposición de una medida de aseguramiento. No es justo que un conductor sea irresponsable, le causé un daño tan lamentable a una persona y se dé a la fuga y esté hoy en libertad”, dijo en Citynoticias Saúl León, abogado penalista.

Por el momento, la mujer pide justicia y que las autoridades tengan celeridad con su caso, mientras se termina de recuperar de este accidente que la dejó si una de sus piernas.





Peatones y motociclistas los más lesionados en accidentes de tránsito

Según las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, después de los motociclistas, los más afectados por lesiones en accidentes de tránsito son los peatones.

De acuerdo con el Boletín Estadístico de esa entidad, entre enero y noviembre de 2020 se registraron 2.102 peatones que sufrieron lesiones, algunos con heridas irreversibles como las de Yésica Castañeda. Y aunque con respecto al 2019, cuando se reportaron 6.386 peatones heridos, la cifra se redujo considerablemente, se debe tener en cuenta que el 2020 fue un año atípico en el que se restringió la movilidad de los ciudadanos en varias oportunidades por las cuarentenas para prevenir contagios del nuevo coronavirus sars-cov-2.

En cuanto a los motociclistas, 7.783 de ellos resultaron lesionados en los accidentes de tránsito de 2020, los más afectados. Tras los peatones los que más resultaron afectados en su integridad fueron los usuarios de bicicletas con 1.284 reportes, seguidos de los conductores de vehículos con 1.054 registros, y por último los pasajeros de automotores con 684 casos.

Mientras que las ciudades en donde más hubo lesionados por accidentes de tránsito en Colombia fueron Bogotá con 2.741 reportes, Cali con 826, Medellín con 706, Barranquilla 332 y Pereira con 295.





