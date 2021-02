En Argentina aseguran que Rafael Santos Borré dejaría River Plate para jugar con Palmeiras, en junio

El futuro de Rafael Santos Borré, el delantero colombiano de 25 años de edad y máximo artillero del River Plate en la era Marcelo Gallardo, continúa siendo incierto. Apenas un par de días atrás, el nacido en Barranquilla manifestó que está muy cerca de “llegar a un acuerdo” con el equipo de la banda cruzada para extender su vinculación, pero este 23 de febrero, la prensa deportiva dio a conocer que estaría cerca de un fichaje por el Palmeiras de Brasil.

La cuestión es así: en la actualidad, el Atlético de Madrid tiene el 25% del pase de Borré, y si River Plate no quiere que el jugador salga gratis del equipo, porque tiene contrato hasta junio de este 2021, tendría que pagar una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares al club español. Lo que hoy se dio a conocer es que el equipo argentino pagaría la cifra solicitada por Borré para venderlo al Palmeiras y obtener rentas por su fichaje.

Así pues, Borré seguiría lo que queda de este semestre en el equipo dirigido por Gallardo, que explotó las capacidades del jugador cuando regresó de Europa, al no poder consolidarse ni en el equipo dirigido por Diego Simeone ni en el Villarreal; aunque en junio reforzaría al Palmeiras.

Quien dio a conocer las negociaciones que estarían adelantando el River Plate y el vigente campeón de la Copa Libertadores, que eliminó al equipo argentino en la semifinal, fue el periodista Hernán Castillo, en la transmisión en vivo del programa ‘Halcones y Palomas’ de TNT Sports. Y según Noticias Caracol, los delegados de Palmeiras ya estarían en territorio argentino para adelantar las conversaciones.

Lo que sostuvo Carrillo fue:

Averigüé muchas cosas de Borré después de lo que hablaron con ustedes (…). No va a quedar libre y ya tiene destino, ya lo tiene hoy por lo que yo sé, le van a comprar el pase y ya tiene destino, que es Palmeiras.

Al club de Brasil, según el periodista, Borré incluso podría llegar la última semana de mayo. “Creo que no lo convencen de quedarse a jugar la final de la Copa, por lo que yo sé, porque ya arregló todo con Palmeiras”, agregó Carrillo.

Un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar

El posible acuerdo entre River Plate y Palmeiras sería una bomba en el futbol sudamericano, en especial porque el pasado 21 de febrero, después de la victoria de los dirigidos por Marcelo Gallardo 3-0 ante Rosario Central, en el que Borré marcó uno de los tantos, el colombiano manifestó lo feliz que se encuentra en el club. En diálogo con el canal TNT Sports, dijo:

En el estreno de la nueva cancha del Estadio Monumental, Borré fue el encargado de anotar el primer gol y completó 47 anotaciones con el club, reafirmándose en la primera posición de los goleadores en la era del técnico Marcelo Gallardo. Tras él quedaron Lucas Alario (41) y Nacho Scocco (38), segundo y tercero, respectivamente.

Yo siempre he dicho que un lugar mejor que River va a ser muy difícil encontrar. En ese sentido siempre me quedo muy tranquilo porque sé que estoy en un lugar donde soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado