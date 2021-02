Según el programa de televisión Lo sé todo se confirmó que el pasado 22 de febrero, el cantante de música popular, Luis Alberto Posada, fue hospitalizado de urgencia por complicaciones de salud que no tienen nada que ver con covid-19. De acuerdo con el informe médico el artista tuvo que ser trasladado un centro hospitalario por complicaciones en la vesícula y una hernia inguinal, lo que ocasionó que lo tengan que operar por cálculos.

Además, el medio de comunicación agregó una foto que le habría llegado del cantante popular en la que aparece recostado en una camilla y completamente instalado en un centro asistencia.

Recordemos que en enero de 20201, el artista confirmó que estuvo contagiado de covid-19 y contó cuál fue su experiencia con el virus. En un video publicado en su perfil de Instagram mencionó que sufrió los fuertes síntomas del covid-19, “en ese momento no creí mucho que me había dado el covid, pero resulta que hoy (este miércoles) que me hice el examen sí me salió que había tenido el covid”. Posada relató que tuvo una fiebre muy alta y un fuerte dolor en los huesos, síntomas intensos que “nunca había llegado a sentir”.

El cantante, además, confesó que varios integrantes de su familia también se contagiaron del virus, “Le dio a mi esposa, a mi suegra, a mi cuñada, a mis hijos, a todos mis allegados”, afirmó, pero dejó claro que, afortunadamente, ninguno se vio afectado de manera grave con el virus, además señaló que un primo suyo que venía de Medellín fue la fuente de contagio del covid-19.

“Gracias a Dios logramos salir de esta, siempre hubo susto ahora que me enteré, pero salimos ilesos de esta”, afirmó.

El escándalo de Luis Alberto:

Antes de que el artista de música popular confirmara que había sufrido de covid, ya venía atravesando por un escándalo pues, pese a la prohibición de eventos sociales Posada venía participando de reuniones clandestinas y conciertos privados siguen siendo denunciados a través de redes sociales.

Se conoció, a través de un video que venía circulando en el que se ve Luis Alberto Posada dando un concierto en un recinto privado, donde se observa decenas de asistentes entonando a grito herido sus canciones y grabando la presentación, algunos sin tapabocas y sin el debido distanciamiento social.

Uno de los artistas que se presentó en el evento en Timbío fue Luis Alberto Posada, el cantante de música popular.

La celebración se llevó a cabo en el municipio Timbío, a solo 13 km de Popayán, la capital del Cauca, el parecer el 20 de enero pasado. Además de Luis Alberto Posada, en la tarima también hizo aparición el grupo musical Néctar de Colombia. Extraoficialmente se habla que se desarrolló en el Club Villa Hermosa, cuyo propietario sería uno de los dirigentes locales.

La alcaldesa de Timbío, Maribel Perafán, le dijo a El Tiempo que ya se abrió una investigación para esclarecer los hechos y establecer la sanción correspondiente. La preocupación ciudadana sobre el evento se hizo más grande pues ese era el quinto municipio con más casos de covid-19 del Cauca, donde la ocupación actual de unidades de cuidados intensivos (UCI) es del 94 %.

