Falleció el periodista Herbin Hoyos tras luchar varios días contra el covid-19

En la foto: Herbin Hoyos, periodista y vocero de las víctimas. (Colprensa - Juan Páez).

El periodista y vocero de la Fundación Rosa Blanca, Herbin Hoyos, falleció, este 23 de febrero, en Bogotá tras complicaciones de salud derivadas del covid-19. El pasado 19 de enero, Hoyos fue remitido de urgencia a la Clínica Shaio luego de presentar dificultad respiratoria, días después presentó un cuadro severo de neumonía que afectó sus dos pulmones.

En el último mensaje que publicó el periodista en Twitter, el pasado 22 de enero, escribió: “Gracias a todos por sus oraciones, por su fe, por su solidaridad y su acompañamiento en esta nueva prueba de vida. Aquí sigo guerreando cada respiro. Cada toma de aire es una oportunidad más que apuntalo con sus oraciones, la fe en Dios y en los médicos. Sigan orando por favor”.

La muerte de Herbin Hoyos por supuesto despertó la solidaridad de muchos de sus allegados que enviaron su mensaje de despedida. “Lamento mucho informarles que la familia del colega, me confirma que murió después de una prolongada lucha por la salud contra el coronavirus. Triste noticia”, escribió el periodista Gustavo Gómez.

“Duele profundamente la muerte de Herbin Hoyos. Pierde Colombia a un gran periodista y las víctimas de las FARC a un gran defensor. Paz en su tumba”, dijo la congresista del Centro Democrático María del Rosario Guerra.

Por su parte, el periodista Luis Carlos Vélez dijo: “Lamento mucho la muerte de Herbin Hoyos. Su labor quedará siempre grabada por su servicio a la comunidad en uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. Un abrazo a su familia y amigos”.

¿Quién era Herbin Hoyos?

Hoyos nació en Saladoblanco, Huila, el 13 de septiembre de 1967, y era reconocido por ser líder de la organización ‘Voces del secuestro’ desde 1994, que se transmitía por Caracol Radio.

“Fui secuestrado por las Farc en el año 94. Cuando me rescata el Ejército creé el programa radial “Las Voces del Secuestro.” Eso me llevó a un escenario en donde he tenido contacto con más de veinte mil casos de secuestro en Colombia; asesoro a las autoridades, a los negociadores de la familia del secuestrado, entreno al negociador. He hecho negociaciones en más de tres mil casos”, le contó el periodista a Isa López Giraldo.

En 2016, la emisora decidió dar por terminado el programa que duró más de 20 años al aire. Un año después, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, se constituyó la “Corporación Rosa Blanca”, una ONG integrada por mujeres y niñas que fueron víctimas de esa guerrilla, y fue Hoyos quien las orientó.

Foto: Colprensa

Desde el primer momento, Hoyos se convirtió en un crítico de los acuerdos entre las Farc y el Estado colombiano. En 2018 trinó: “Plantón de apoyo a las niñas de la Corporación Rosa Blanca frente CNE por la impugnación a las curules para violadores de niñas depravados pedófilos de Farc. Esos enfermos mentales no pueden convertirse en legisladores, sin pasar primero por la justicia. Colombia es Rosa Blanca”.

En junio de 2019, Hoyos, también acompañado por la organización que asesoraba, promovió un referendo para reemplazar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su propuesta era crear una sala alterna en la Corte Suprema de Justicia, para que allí los integrantes de la extinta guerrilla de las Farc y miembros de la Fuerza Pública fueran juzgados.

“Esta sala le debe dar todas las garantías a los desmovilizados cumpliéndole los compromisos, pero lo que se busca es que personas que han incumplido con el acuerdo y aquellos violadores de niños no sean cobijados con este tipo de beneficios que está otorgando la JEP”, dijo Hoyos.

Las banderas que lideraba el periodista eran aplaudidas y acompañadas muchas veces por sectores como el uribismo, quienes le tenían aprecio al recordado locutor de ‘Voces del secuestro’.

