“Es un alivio”: Fenalco celebra la suspensión del ‘Pico y Cédula’ en Bogotá

Imagen de referencia. - Colprensa.

La Federación Nacional de Comerciantes se pronunció frente al la sanción de la medida del ‘Pico y Cédula’ que se anunció la semana pasada. Para Fenalco es importante que se levanten estas medidas ya que sin el “Pico y Cédula” esperan que se logre avanzar en la recuperación económica, que ha sido afectada por las medidas restrictivas de la pandemia.

El director de Fenalco, Juan Esteban Orrego, habló para Blu Radio y comentó que: “Levantar el pico y cédula es un alivio para los comerciantes formales que definitivamente éramos los más afectados por esta medida ya que se aplicaba exclusivamente en el comercio formal y lo que hacía era desplazar el consumo hacia la informalidad”.

Esta medida llevaba un mes y medio rigiendo en la ciudad como consecuencia del segundo pico de contagio de COVID-19 y la alta ocupación de camas UCI. La medida se levantó luego de que la Alcaldía de Bogotá anunciara que la capital había pasado la segunda ola de contagio.

Uno de los sectores que se ha visto más afectado por la pandemia ha sido el de comerciantes y restaurantes del país. Ante esta nueva noticia Orrego espera que “poco a poco, estamos mejor en temas de salud. Esperamos que continué la reactivación y que todas las personas cumplan las medidas de bioseguridad. Es clave continuar manejando el aforo máximo en los diferentes establecimientos comerciales”.

Po último, Juan Esteban Orrego dijo en Blu Radio que: “Pero ya por fortuna se levantó y con las demás medidas que se tomaron y, creemos que, si continuamos con un ejercicio responsable con todos los cuidados que se requieren, vamos a ir avanzando rápidamente hacia una reactivación económica”.

Ante esta nueva situación el Distrito planteó otras políticas para seguir evitando que el nivel y el aumento de contagio sea menor y que cada establecimiento cumpla con las normas de bioseguridad. Para esto, se permitió que la apertura de restaurantes ahora sea hasta medianoche y la extensión de los horarios de las peluquerías, que ahora podrán abrir entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m.

Además de esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que partir de ahora, los empleados de construcción como de manufactureras no podrán ingresar entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., mientras que las obras públicas se van a mantener en horarios laborales de 24 horas.

“Está pasando lo siguiente, tenemos más solicitudes de UCI, no COVID que COVID. Hay mucha gente, está surgiendo como una nueva categoría de enfermos críticos que necesitan UCI, y se trata del paciente excovid, el que estuvo intubado o antes en la UCI y tuvo una larga estancia, pero que al final queda muy averiado y afectado, tan afectados que luego vuelven a estar en la UCI, y ya no porque estén contagiados de COVID, sino porque la enfermedad los dejó muy deteriorados”, afirmó la alcaldesa a Blu Radio la semana pasada.

Por último, Claudia López espera que no se vuelva a implementar el ‘Pico y Cédula’ para que se pueda seguir con la reactivación económica desde los diferentes sectores.