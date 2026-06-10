Petro reaccionó al nuevo respaldo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella y lanzó fuerte advertencia: “Es delito en Colombia”

El jefe de Estado aseguró que su deber constitucional es proteger la soberanía nacional, así como los derechos y libertades de los colombianos - crédito AP, Colprensa y REUTERS

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X sobre el respaldo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y pidió que el Gobierno estadounidense no intervenga en la campaña electoral que se desarrolla en Colombia.

En su mensaje, Petro aseguró que las relaciones entre ambos países deben sustentarse en principios permanentes y no en afinidades ideológicas coyunturales. Además, recordó una conversación que sostuvo con Trump y afirmó que le manifestó que la legislación colombiana prohíbe apoyos y recursos provenientes del exterior para influir en procesos políticos internos.

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“Las relaciones entre países no deben construirse sobre ideologías efímeras, sino sobre pactos por la Vida y la Libertad permanentes, como le propuse al presidente Donald Trump”, escribió el mandatario colombiano.

Señaló, además, que la Constitución Política de Colombia impide apoyos extranjeros en las campañas y que constituye un delito intentar influir en la opinión pública mediante recursos provenientes del exterior.

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“Al presidente Donald Trump le informo que la Constitución de Colombia prohíbe apoyos y dineros extranjeros”, manifestó Petro en su publicación.

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