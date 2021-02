Carolina Sanín estrena programa de televisión, pero dice que no lo vería

Desde este lunes 15 de febrero, en cabeza de Santiago Rivas, Carolina Sanín, Ariel Ávila, Alejandra Barrios, Catalina Ceballos y Giselle Aparicio, empezó la transmisión de la Mesa Capital, una nueva franja de opinión de Canal Capital, que de seguro ya ha llamado la atención de los bogotanos precisamente por sus conductores.

En su estreno como conductora de un programa de televisión, la escritora Carolina Sanín le dio la bienvenida a sus espectadores con una muy peculiar introducción, al asegurar que seguramente ella no vería ese programa, al que llamó ‘Dominio Público’.

“No veo televisión, seguramente no veré este programa que ustedes están viendo, ni siquiera tengo antena de televisión y supongo que esas contradicciones, que la posibilidad de ser contradictorio y el ser inconsistente será una de las cosas que quiera explorar y defender en este programa”, sostuvo Sanín.

Canal Capital

Así mismo, señalo que hará televisión siendo contradictoria así como ha dictado clases cuando realmente no puede asistir a una clase o a una conferencia porque no puede poner atención, “así que no será la primera vez que me contradiga y creo que es importante que nos contradigamos”.

En este primer vistazo de lo que será el espacio dirigido por la académica, contó que habrán dos espacios, el primero, en el que hablará de cualquier cosa que haya pasado durante la semana y el segundo, en el que entrevistará a diferentes personajes.

“Dominio Público es un programa de entrevistas, voy a tener un invitado cada semana. Voy a tratar de conocer a alguien delante de los espectadores... todo lo que permita una hora de conversación”, señaló Sanín.

Sobre la Mesa Capital

El grupo de periodistas y líderes de opinión que estará en las noches del canal público de Bogotá, van a dialogar y conocer la posición de sus invitados frente a diversos temas de interés para los colombianos.

“En Capital ponemos una mesa en la que una persona dialoga o debate sobre temas de actualidad y lo hace a su manera, desde su conocimiento y con su propio enfoque. Las voces de la Mesa Capital y las de sus invitados van a decir lo que muchos hoy queremos escuchar”, aseguró Ana María Ruiz, gerente de Capital Sistema de Comunicación Pública.

Santiago Rivas llega para mirar a fondo las distintas caras de una misma noticia, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la gente y, lo que es primordial, sin dar falsos debates.

Carolina Sanín estará los martes con toda la fuerza de su voz y un estilo que la ha caracterizado como escritora, columnista e incluso actriz, donde conversará con reconocidos profesionales en sus campos de acción o sencillamente personas del común que compartirán experiencias.

Los miércoles estarán a cargo del politólogo y periodista Ariel Ávila, uno de los mayores conocedores del conflicto armado colombiano por su trabajo en la corporación Nuevo Arco Iris y la Fundación Paz y Reconciliación. Su espacio, La hora AAA, será un programa de denuncia, debate y análisis político.

Dilemas, el espacio de los jueves conducido por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral – MOE en Colombia, analizará desde distintas perspectivas los problemas que plantea la política nacional y local. La antropóloga, gestora cultural y docente Catalina Ceballos, será la encargada cada viernes de conversar de ética y estética, debatiendo sobre temas de actualidad en los que la cultura, como respuesta a muchas problemáticas del país, es protagonista.

Los sábados el espacio es para los deportes con la experta Gisselle Aparicio en ‘El Punto Invisible’, donde pondrá sobre la mesa temas actuales y polémicos para que deportistas de alto rendimiento y directivos del deporte en Colombia den sus puntos de vista. Un espacio que adquiere aún más importancia en un año de juegos olímpicos.

