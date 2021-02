Valle del Cauca ya no tendrá ‘pico y cédula’ y contará con nuevo horario para el toque de queda nocturno

Tuluá, Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle.

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, informó, este martes 16 de febrero, nuevas modificaciones en las medidas restrictivas que estaban rigiendo en este departamento, al suroccidente de Colombia para la disminución de contagios por covid-19.

La gobernadora indicó que se levanta la medida de ‘pico y cédula’ en el Valle del Cauca, lo que representa que los ciudadanos podrán ingresar a establecimientos de comercio, restaurantes y gastrobares sin restricciones referentes al número de su cédula.

Asimismo, Clara Luz Roldán, indicó que continuará la medida de toque de queda nocturno, sin embargo ya no regirá desde las 12:00 p.m. como se había establecido desde el principio, sino que iniciará a partir de la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. con la intención de generar un equilibrio entre la reactivación económica y la salud del departamento.

Estas medidas que serán estipuladas mediante un decreto que prepara la Gobernación del departamento y aplicarán para 40 municipios del Valle del Cauca a excepción de Cali y Buenaventura, por ser distritos especiales.

“La ley seca no se ha decretado porque no es posible que una persona vaya a un restaurante y no se tome una copa de vino o si queremos abrir los bares tampoco podemos prohibirlo. Siempre hemos estado en una balanza, cuidando la salud de los vallecaucanos, pero también protegiendo las medidas económicas y que muchos empresarios no nos vayan a continuar quebrando como le ha pasado a los que empresarios que ahora pretendemos reactivar”, aseguró Clara Luz Roldán.

Cali y el Valle del Cauca contarán con 4.400 vacunas contra el covid-19 el próximo 20 de febrero

En la noche del miércoles 10 de febrero, se conoció que a Colombia solo llegarán 100 mil vacunas contra el covid-19 del laboratorio Pfizer, una cifra muy inferior a la anunciada por el presidente Iván Duque, quien había señalado que para este mes entrarían al país cerca de 850.000 dosis.

Con el anuncio de la cantidad de vacunas que llegarán al país en los dos primeros meses de ejecución del Plan Nacional de Vacunación, este jueves 11 de febrero, se supo también el número exacto de biológicos que recibirá Cali y el Valle del Cauca durante la primera entrega, que arranca el próximo sábado 20 de febrero de 2021.

“Tuvimos dos reuniones, una con el Ministerio de Salud y otra con la Secretaría de Salud departamental. Con estas reuniones ya se ha establecido que Cali y el Valle recibirán alrededor de 4.400 biológicos de estos 50.000 que van a llegar al país”, manifestó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo.

De acuerdo con la funcionaria, las primeras dosis serán aplicadas a los trabajadores de salud de primera línea de atención del covid-19 en el departamento. Asimismo, comunicó que estas serán distribuidas en las instituciones que tengan mayor número de camas UCI para atender a infectados.

Entro los puntos se encuentran el Hospital Universitario del Valle, Fundación Valle del Lili, Centro Médico Imbanaco y el Hospital Mario Correa Rengifo.

Torres también informó que, el biológico que llegará a la ciudad es el desarrollado por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que cuenta con dos dosis.

“Como solamente se van a recibir 4.400 dosis, lo vamos a manejar directamente desde el departamento y nos vamos a acompañar las secretarías de salud distrital y departamental despachando directamente los biológicos a las instituciones de salud donde se van a aplicar los mismos”, indicó la secretaria.

