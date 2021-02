“Fue un error involuntario”: Duque confirma que Amazonas recibirá 54 vacunas Pfizer contra el covid-19

El gobierno del presidente Iván Duque se ganó fuertes cuestionamientos desde que se conoció la distribución de las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer, debido a que, en primera instancia, no se incluyó al departamento del Amazonas, el cual estaría en mayor riesgo de contagio por la variante brasileña. En la emisión de Prevención y Acción de este martes, el primer mandatario rectificó dicha información y aseguró que fue por un “error involuntario”.

Tras aclarar dicha información, el jefe de Estado confirmó que el departamento amazónico recibirá 54 dosis para los profesionales de la salud y personal sanitario de ese municipio. “Estas primeras 50.000 dosis van a todo el territorio nacional, a los 32 departamentos y ciertamente el departamento del Amazonas y la ciudad de Leticia también están dentro de este plan (…) Fue un error involuntario, pero siempre han estado incluidos”, dijo el gobernante de los colombianos.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también se pronunció al respecto y se refirió a la resolución con la que se reglamentó la distribución de las vacunas en Colombia. “Eso está perfectamente contenido en la resolución 161 donde no se puede excluir, bajo esa determinación, ningún territorio del país”.

Además, el jefe de esa cartera precisó en el programa presidencial que “al departamento del Amazonas, en lo que tiene que ver con la vacuna de Pfizer para recurso médico, le quedó asignado desde el pasado lunes un número de 54 dosis para el talento humano. Solo hay dos instituciones hospitalarias que atienden covid en la ciudad de Leticia y esa vacuna -llegará- en la misma proporción que en todas las ciudades del país” , confirmó el alto funcionario del Gobierno.

Recordemos que debido a la amenaza del Amazonas de la ‘cepa’ brasileña del covid, el ministro Ruiz aseguró que en ese departamento se “tiene una situación especial por la afectación de la cepa brasilera”, por esa razón, el Ministerio de Salud estudia si pueden crear “ un bloqueo epidemiológico aprovechando la llegada de las vacunas de Sinovac”, explicó el ministro.

Reacciones a la controversia

La representante de ‘los decentes’ María Pizarro, la periodista Mónica Rodríguez y otros líderes de opinión criticaron la respuesta de Duque y del MinSalud.

Cuando se conoció que el Amazonas no recibiría vacunas, el exrepresentante a la Cámara Octavio Benjumea, cuestionó la decisión del Gobierno de Iván Duque y recordó que “Amazonas es Colombia”.

“Hoy nos encontramos en la peor situación de la historia, pero que en 1.930 en el conflicto Colombia-Perú. ¿Cómo es probable y posible que no existamos para el mundo en este momento?”, dijo.

Afirmó además que, el departamento ha sido abandonado por el Estado y los han tratado como “los leprosos del país”. Esto a golpeado económicamente a los habitantes, por lo que pidió que se inicie una vacunación cuanto antes.

“Que abandonen a estos colombianos tirados al olvido, que nos tengan como los leprosos del país, que nos tengan como las personas que no existimos en este momento, que no hagamos parte de una plan de vacunación nacional en este momento, que no hagamos parte, ni siquiera de la vacunación, pero eso sí, tampoco hacemos parte de la economía, ni tampoco hacemos parte de la gran soberanía que hacemos en esta región (...) es por eso que ante esta situación de total abandono y olvido, donde el Gobierno Nacional es el responsable de todo el plan covid-19 en Amazonas porque tiene nuestro hospital intervenido y maneja todos los recursos”, expresó el excongresista.