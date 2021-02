“Este miércoles Bogotá recibirá las vacunas contra el covid-19″: Claudia López

La alcaldesa Claudia López anunció en la noche de este martes que la vacunación contra el covid-19 comenzará el próximo jueves 18 de febrero en Bogotá desde las 7:00 a.m. La mandataria dio a conocer la información a través de un video en su cuenta de Twitter donde aclaró algunos puntos de la llegada de la vacuna a la capital.

“Quiero ponerlos al tanto de lo que me ha informado el señor ministro de Salud, que muy amablemente me llamó a confirmarme que mañana miércoles serán entregadas las vacunas asignadas a Bogotá en nuestra Secretaría de Salud y que el jueves a las 7 de la mañana podrá empezar la vacunación del personal de la primera línea en los siete hospitales que hemos seleccionado para empezar este proceso de vacunación”, dijo López en el video.

Señaló que el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acompañarán a los funcionarios del distrito el próximo jueves en el Hospital de Kennedy, donde empezará la vacunación masiva de la ciudad.

La alcaldesa aseguró que de acuerdo a los simulacros que se han hecho, las siete entidades seleccionadas en la ciudad para llevar a cabo el proceso de vacunación son: el Hospital de la Policía Nacional, el Hospital del Instituto Cancerológico Nacional, el Hospital de Kennedy, Hospital Simón Bolívar, el Hospital Santa Clara, la Fundación Santa Fé de Bogotá y el Hospital de Mederi,

“En estos lugares empezaremos desde la madrugada del jueves la distribución y entrega de las vacunas a cada uno de estos hospitales”, expresó López.

Cabe recordar que, de las 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer que llegaron el pasado lunes 15 de febrero, las cuales están destinadas al personal de la salud que está en la primera línea de atención contra el virus, Bogotá recibirá 12.562, es decir el 25 %.

“Los criterios que tuvimos son un mix de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno nacional. Una vez más, permítame insisto, quien no se vea en esta primera foto no quiere decir que no lo vamos a vacunar inmediatamente tengamos todos los biológicos”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Las dosis que reciba Bogotá serán almacenadas en dos ultracongeladores, ambos con capacidad para guardar 186 mil biológicos de Pfizer.

Bogotá dispuesta a donar vacunas para el Amazonas

La alcaldesa de Bogotá también manifestó en el video de Twitter que, la ciudad está dispuesta a donar vacunas para el departamento del Amazonas, que requiere con urgencia 330 para el personal médico que enfrenta la amenaza de la cepa brasileña en su territorio.

Entiendo el llamado del gobernador del Amazonas y el alcalde de Leticia. Allá su personal de primera línea registrado son 330 personas. Bogotá con generosidad está dispuesta, si el Ministerio de Salud así lo requiere, de que demos unas de nuestras vacunas para que se alcance a vacunar al personal de primera línea, expresó Claudia López.

Sobre el tema de las vacunas en el Amazonas, el Gobierno nacional tuvo que aclarar este 16 de febrero la situación del departamento con respecto a las primeras dosis de las vacunas de Pfizer. Esto, luego de que en la noche del 15 de febrero, el ministro de Salud Fernando Ruiz, no incluyera a Leticia y Mitú dentro de las capitales departamentales que iban a recibir los primeros biológicos.

Por esta razón, durante la emisión del programa ‘Prevención y Acción’ de este martes el presidente de la República, Iván Duque aseguró que la exclusión del departamento fue, simplemente, un error involuntario. “Esta vacunación, estas primeras 50.000 dosis van a todo el territorio nacional, a todos los departamentos y ciertamente, el departamento del Amazonas y la ciudad de Leticia también están dentro de este plan”.

Por su parte, el ministro Ruiz, reconoció que es imposible que la Amazonía se quede sin biológicos, pues la Resolución 161 del Ministerio de Salud obliga a que todos los departamentos y territorios del país reciban dosis en su justa proporción. “Al departamento del Amazonas en lo que tiene que ver con vacuna de Pfizer para recurso médico le correspondió desde el pasado lunes un número de 54 dosis”.

