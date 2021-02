Partido Comunes anuncia su disposición para unirse al Pacto Histórico que lidera la Colombia Humana y el Polo

Partido Comunes. En la foto: de izquierda a derecha Gabriél Ángel, Julián Gallo, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Pastor Alape (Colprensa - Camila Díaz)

El partido Comunes anunció este martes que están dispuestos a unirse a la coalición de partidos de izquierda que se anunció el pasado jueves 11 de febrero en el que están el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Partido Comunista, Unión Patriótica, Mais, Partido de Trabajo de Colombia y otros. A través de una carta, los excombatientes de las Farc declararon su “entera disposición a ser parte de dicho Pacto Histórico”, como lo han denominado.

En el documento que dieron a conocer en una rueda de prensa este martes, dijeron que apoyan la propuesta de esta coalición de conseguir 55 senadores y 86 representantes a la Cámara para el periodo 2022-2026 en el Congreso de la República “para aprobar las reformas urgentes que demanda la transformación de Colombia” y ofrecieron las cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara que les otorga el Acuerdo de Paz (en el próximo periodo) para ser mayoría en el Congreso en 2022, como lo busca la iniciativa.

Entre las prioridades que nombran los Comunes están la implementación integral del Acuerdo de Paz con la Reforma Rural Integral; la Reforma Política, incluyendo las 16 curules para las víctimas; “el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y bandas criminales responsables de asesinar centenares de líderes sociales y exguerrilleros; una nueva política de drogas y avanzar por el camino de la reconciliación”.

Hace unos días en un tuit, Rodrigo Londoño invitó a la coalición de centro a una “reflexión”. En su trino escribió “Si ustedes acompañaron el proceso de paz, ¿no sería lógico y deseable que nos dieran espacio en una alianza electoral para consolidar nuestra actividad política legal y así ampliar la democracia del país?”, relató. Sin embargo, este movimiento político que lidera Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y el Partido Verde, cerraron sus puertas y decidieron que de ellos saldría un solo candidato para enfrentar a los contrincantes del Pacto Histórico y del que provenga del uribismo.

El Pacto Histórico apoya anuncio de Comunes

El Pacto informó esta mañana que su llamado el pasado 11 de febrero logró respuestas de sectores importantes y se refirió a los dirifentes del partido Comunes diciendo que este y otros anuncios de respaldo como el de los senadores Roy Barreras, Armando Benedetti y otras personalidades como Julio Correal, “ demuestran que en el país está emergiendo una poderosa alianza que avanza hacia el objetivo de entregar democráticamente a Colombia a sus inmensas mayorias”.

Además hicieron un llamado a la ciudadanía para que se unan si se sienten identificados con el proyecto. “Vengan a construir a nuestro lado esta gran plataforma de transformación política”, se lee en el comunicado firmado por los promotores.

La proclama del Pacto

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco se unió al anuncio de la coalición de movimientos progresistas de izquierda este jueves al leer la proclama. La actriz aclaró que no era su ideal ser parte de los escaños de unas elecciones y afirmó: “Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más”.

Asimismo, la presentadora emitió la preocupación y el señalamiento por parte la nueva coalición, tras leer que existe una mirada impávida del actual gobierno frente al momento más oscuro que pasa Colombia. En la lectura, también hizo mención las decenas de masacres en los campos del país y la mirada impotente de las víctimas.

“El terrible y creciente asesinato de cientos de líderes sociales en los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcotráfico y su filtración en las diferentes esferas del estado, las políticas que nos ofrecen como solución y la triste su misión de nuestro país, parase más un empeño en impedir en que logremos ese ideal de paz”, interpretó la actriz.

