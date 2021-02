José Félix Lafaurie dice que no es de extrema derecha y no cree “en el cuento del centro”

De acuerdo con el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, lo más importante es que el Estado brinde seguridad. Foto: Colprensa

José Félix Lafaurie , ganadero proveniente de Santa Marta, se ha desempeñado en cargos políticos en administraciones afines a partidos de derecha. Además, se destaca por sus opiniones conservadoras acerca del Proceso de Paz, el asesinato de líderes sociales y proyectos para el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, en entrevista con el portal Pulzo, Lafaurie negó hacer parte de la vertiente más extrema de la derecha. Mientras opinaba acerca de la crisis económica desatada por la pandemia, el ganadero dijo que el debate a partir de la situación es entre la izquierda y la derecha. “ Yo en el cuento del centro no creo mucho. Aquí hay realmente un debate de fondo, y el mundo está en eso. Aquí uno tiene que amojonar muy bien la política”, indicó para el medio digital.

Además, dijo que los de derecha no se deberían dejar de decir que pertenecen a un extremo. “La derecha no tenemos que dejarnos decir que somos de extrema derecha. Yo no soy de extrema derecha”, aseveró el ganadero, quien durante el gobierno de Álvaro Uribe fue superintendente de Notariado y Registro, y fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por tráfico de influencias.

Además, afirmó que tiene una vena ambientalista y que se interesa por la población más carente. “Yo creo en los temas ambientales y los practico. Soy el mayor promotor de los sistemas sostenibles ganaderos. Yo creo en la política social. Yo creo que aquí hay que focalizar las ayudas a los sectores más vulnerables”, expresó, y añadió que viene proponiendo un fondo para que ganaderos, las industrias y el Gobierno le den leche subsidiada a los sectores pobres. “No he podido. ¡Para regalarle leche a los pobres! ” dijo.

A pesar de considerarse un promotor de medidas sostenibles, el presidente de Fedegán arremetió contra los promotores del polémico proyecto ambiental del ‘Día Sin Carne’ y dijo, por medio de su cuenta de Twitter, que era una “estupidez” a la que le apostaban los gobiernos “progresistas y alternativos”. “Y luego como Venezuela, serán todos los días sin carne, ni leche, ni trabajo, ni nada”, finalizó.

Incluso, el exviceministro de Agricultura dijo no tener problemas con poblaciones sexualmente diversas. “Si usted tiene inclinaciones sexuales de un lado u otro lado, a mí eso no me importa”, señaló. “Debe haber instituciones fuertes que combatan el crimen y que no negocien con el crimen. Yo no creo en la negociación con el crimen. Por eso me opuse radicalmente al acuerdo entre Santos y las Farc ”, culminó sosteniendo su oposición al acuerdo pactado en La Habana.

Su esposa sí simpatiza con la extrema derecha

Lafaurie está casado con María Fernanda Cabal, senadora caleña por el Centro Democrático quien hizo campaña abierta por el expresidente Donald Trump en las pasadas elecciones estadounidenses. Incluso, cuando el copartidario y actual presidente Iván Duque señaló a la extrema derecha en una entrevista, Cabal salió en defensa de dicha vertiente.

En la entrevista, el presidente dijo que cuando era candidato le decían que era de extrema derecha y que los de derecha le decían que era de extrema izquierda . “Desde ahí contesto que soy de extremo centro. Yo creo en ubicar los temas que le importan al país bajo una visión que no esté sujeta a la polarización o al manoseo ideologizado. Yo creo que los extremos le hacen un daño terrible a la democracia”, le dijo a Semana.

Ante esto, la senadora Cabal le recordó quiénes fueron los que lo hicieron elegir. “¿La extrema derecha son los conservadores y republicanos que le dieron con sus votos el triunfo a Uribe, a Santos y a Duque?” insinuándole que los votos con los que ganó se los puso esa derecha de la que él niega ser. De hecho, medios como el New York Times tildan al Centro Democrático, causa política de ambos, como un partido de extrema derecha.

