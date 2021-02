TransMilenio: conozca los cambios de rutas que empezarán a operar en la ciudad

Transmilenio realizó la adjudicación para 406 buses eléctricos de SITP para la localidad de Fontibón.

TransMilenio informó que desde este 15 de febrero una nueva ruta entra al componente zonal, se trata del servicio B906 Toberín – D906 Villa Gladys.

La nueva ruta realizará su recorrido en mayor parte por la calle 63 hasta tomar la carrera 15 y carrera séptima sentido sur – norte, además, pasará a reemplazar el servicio zonal Z7 Industrial Álamos-Toberín para extender aún más su trazado.

En el siguiente mapa se detalla el recorrido de la nueva ruta B906 Toberín – D906 Villa Gladys:

De acuerdo con el sistema de transporte masivo, la ruta continuará “transitando por las carreras novena y séptima, la calle 127, las carreras 15, 11, 13, 17, la avenida Calle 53, avenida Calle 63 hasta Álamos Industrial”

Otros servicios con modificaciones

TransMilenio también dio a conocer que otro de los servicios que será modificado es el D609 Morato – H609 Arborizadora, el cual ampliará su operación y cambiará su nombre a B609 Unicentro – H609 Arborizadora Alta.

De acuerdo con el sistema masivo de transporte, “la Avenida Suba con calle 116 hasta la calle 127, tomando la carrera 15 y la carrera séptima, posteriormente en el sector de Unicentro”.

A su vez informó que, “la ruta alimentadora de la estación intermedia Banderas, 8-3 Castilla, tendrá cuatro nuevas paradas en el sector de Villa Alsacia” desde este lunes, cuando el trazado también contará con un recorrido por la transversal 74, la calle 11C y la transversal 79.

Las cuatro nuevas paradas que incluirá el servicio son:

Br. Villa Alsacia: TV 78D – DG 10B

Pq. Villa Alsacia: TV 74 – CL 11B

Pq. De Castilla: TV 79 – CL 11B

Humedal de Techo: KR 79 – CL 10D – 59

Cabe recordar que, el horario normal de esta ruta es de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 12:30 a.m. y los domingos y días festivos opera de 4:00 a.m. a 11:30 p.m.

A pesar del mal momento, TransMilenio se sostiene

El sistema de transporte público ha sido uno de los sectores más golpeados desde el inicio de la pandemia, pues las cuarentenas obligaron a que los ciudadanos se mantuvieran en casa gran parte del tiempo y esto provocó que la movilización de los ciudadanos fuera casi nula. Sin embargo, sistemas como TransMilenio tuvieron que garantizar opciones de movilidad.

En diálogo con el diario Portafolio, el gerente general de Transmilenio, Felipe Andrés Ramírez, habló sobre cómo la empresa pudo sostener su funcionamiento y los planes que se están llevando a cabo para mejorar y ampliar el sistema en este 2021.

<i>Si miramos lo positivo, </i><i><b>en 2020 logramos ingresar 1.300 vehículos al sistema que ayudarán a mejorar la operación.</b></i><i> Hoy contamos con 259 buses eléctricos en la ciudad, y el año pasado se adjudicaron 1105 buses adicionales (…)</i><i><b> el momento en que menos movilizamos personas se transportaron 700.000 al día,</b></i><i> y logramos que ingresaran de forma ordenada al sistema en el punto más crítico de contagio.</i>

A pesar de que con la reactivación económica se logró retornar más gente al sistema, la cantidad de personas que se movilizan actualmente no es la esperada. Según el directivo, varios estudios han encontrado que los sistemas de transporte no son el mayor punto de contagio, y que, con el uso correcto del tapabocas como la efectiva ventilación de los buses, se puede movilizar de forma segura.

Retos de TransMilenio para 2021

Son varios los proyectos importantes que se tiene para este año, uno es seguir con el desmonte del Sistema Integrado de Transporte provisional y la implementación de los buses eléctricos que hacen falta, también se tiene pensado la creación del operador público de transporte, como también la continuidad en las mejoras de estaciones, actualmente el IDU tiene intervenidas 43, donde se garantizará más espacio para los usuarios.

