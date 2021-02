“¿Ese gomelo?: Salud Hernández le dice a Alejandro Gaviria que “no haga el ridículo” lanzándose en 2022

Salud Hernández lanzó un polémico mensaje al rector de la Universidad de los Andes y posible precandidato presidencial. Fotos: Colprensa

Uno de los posibles candidatos en las elecciones presidenciales de 2022, quien, a pesar de no haberse definido, es solicitado por una amplia porción de la población colombiana es Alejandro Gaviria , exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes. En sus intervenciones, Gaviria no ha negado ni confirmado si hará parte del balotaje en las próximas elecciones presidenciales; sin embargo, parte de la opinión pública da por hecho su candidatura.

Ante los insistentes rumores de una posible candidatura presidencial de Gaviria, la periodista española Salud Hernández la descalificó y aseguró que no tendría oportunidad en una contienda enfrentando a Sergio Fajardo, también casi seguro candidato presidencial.

En una videocolumna titulada “Alejandro Gaviria, ¿un candidato inflado?”, la polémica comunicadora comparó al rector de Los Andres con el exprofesor Fajardo. “Al menos es un rival. Conocido, pero al menos es un rival. Tiene nivel presidenciable. Pero, ¿Alejandro Gaviria? ¿Ese gomelo? Con todos los respetos”, aseveró Hernández.

Hernández también descalificó su rol como ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos. “Seis años de ministro de Salud de Juan Manuel Santos y vayan y pregunten por el país si alguien se acuerda de su nombre, si alguien supo que hizo algo a favor del desastroso sistema de salud de los colombianos”, continuó comentando Hernández.

Incluso, ubicó a Gaviria como ficha de dos políticos colombianos: Humberto de la Calle y Roy Barreras, de quienes criticó sus experiencias en la política. “Un gallito, no un gallo, un gallito, de dos perdedores natos: Humberto de la Calle, que solo dilapidó plata y le votaron quién, ¿en su edificio?; y de Roy Barreras, que es un camaleón de tiempo completo”, dijo la periodista quien fuera vicepresidente y uno de los creadores de la actual Constitución y deuno de los mayores defensores del acuerdo de paz con las Farc.

Hernández, quien sostiene que no tiene nada en contra de Gaviria, le sugiere por medio de un video que no se lance. “No haga el ridículo. No se lance”.

La periodista, quien en algún momento estuvo secuestrada en Colombia a manos del ELN, etiquetó a la clase política que quiere a Gaviria en el poder. “Es el típico candidato de ‘ la social bacanería cachaca’ , en Bogotá les fascina y entre los círculos que son políticamente correctos. ¿Pero entre Fajardo y Gaviria? Es absurdo. Es que no hay competencia. El más feliz es Petro”, finalizó la columnista, quien destacó que el lanzamiento de este candidato por parte de sectores políticos alternativos solo beneficia al candidato por la izquierda.

Gaviria es postulado como posible ficha a la presidencia por jóvenes, comunidades académicas y vertientes del Partido Liberal. El pasado 8 de febrero, mediante un comunicado de prensa, Marla Gutiérrez, codirectora de Juventudes Liberales, dio a conocer al movimiento ‘Alejandro Gaviria Presidente’, del cual hacen parte estudiantes de las universidades de los Andes, Javeriana y del Norte, además de pobladores en las regiones que más han padecido el conflicto armado, como el Chocó.

Las reuniones del movimiento, nacido sin el consentimiento de Alejandro Gaviria, se han venido adelantando mediante plataformas como Zoom, luego de ser convocadas vía Facebook y Twitter. En ellas, le comentó Marla Gutiérrez a El Espectador, están elaborando un documento con lo que esperan del próximo presidente y creando insumos para el rector de los Andes, en caso de que se decida apostar por la candidatura, luego de una eventual reunión con él.

“Queremos que Alejandro Gaviria sea el presidente de Colombia. Es un académico que brinda garantías de preparación, de experiencia; de honestidad, de humanismo, de grandes soluciones para esta crisis de desigualdad e inequidad por la que atraviesa Colombia”, manifestó en el comunicado de prensa Gutiérrez. Según ella, pese a que representa a las juventudes liberales, la postulación nada tiene que ver con el partido político.

