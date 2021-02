Presidente Duque anuncia que no desistirá en la solicitud de extradición de miembros del ELN

El mandatario colombiano, Iván Duque. EFE/Adriana Thomasa/Archivo

Este sábado 13 de febrero, el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró que su Gobierno no claudicará en solicitar a Cuba la extradición de los delegados de paz de la guerrilla del ELN que se encuentran en la isla.

El primer mandatario ofreció esta declaración luego que se conociera un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en el que aseguraban que el Gobierno conoce la postura frente la extradición de los miembros de esta guerrilla que se encuentran en su territorio, “por responsabilidad del Estado colombiano” y que ha sido establecida e informada en reiteradas ocasiones.

“Nosotros, como Gobierno, y las autoridades judiciales de Colombia, hemos solicitado la extradición de quienes cometieron, ordenaron y sabían de esas conductas. Por lo tanto, no claudicaremos en esa solicitud de extradición” , aseveró el Mandatario.

En ese sentido, Iván Duque hacía referencia que los delegados que se encuentran en La Habana sabían, ordenaron y perpetuaron el atentado terrorista contra la Escuela General Santander en el 2019 en el que fallecieron 22 cadetes de la Policía nacional.

Por tal razón, el presidente recordó que los responsables de estos hechos tienen Circular Roja de la Interpol, razón por la cual esperaba que se le diera prelación al pedido del Gobierno nacional antes que a la relación con el ELN, al que señaló de “narcoterrorista” por sus vínculos con el negocio del narcotráfico.

De igual forma, puntualizó que en las próximas semanas se cumplirá por primera vez un pedido de extradición de miembros de esta guerrilla a Estados Unidos por el delito de narcotráfico que ha sido solicitado por jueces federales , razón por la cual recalcó que no solamente la ley del país debe reconocer como criminales a quienes cometen estas conductas, sino por el derecho penal internacional.

Esta declaración la hizo el primer mandatario desde el departamento de Arauca, al oriente de Colombia, donde se llevó a cabo la jornada de ‘Compromiso por Colombia’ en la que enfatizó que esta región ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado en la historia del país.

“Aquí hemos visto los estragos que ha causado el ELN y también sabemos que algunas de las figuritas de la ‘Narcotalia’ han tratado de hacer daño, pero aquí hemos venido enfrentando a esos grupos con total determinación y con total convicción” , afirmó el jefe de Estado.

Por último, Iván Duque recalcó que ninguna ideología o causa política pueden legitimar una extorsión, un secuestro, un reclutamiento o un asesinato en una democracia como la colombiana.

“Porque no existen asesinatos políticos, no existen secuestros políticos, no existen carrobombas políticos, ni reclutamientos de menores políticos, ni siembra de minas antipersonales políticas”, concluyó en su intervención durante el encuentro.

Cuba se despacha contra el gobierno colombiano por filtrar a los medios un asunto de seguridad

La Cancillería de Cuba entregó su versión de los hechos sobre esta información, “cuya verosimilitud no se podía evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN a realizarse en los próximos días en Bogotá”.

En un comunicado, Cuba explicó que ante una información de este carácter, “sobre un posible hecho que pudiera poner en riesgo la vida de inocentes”, su embajador en Colombia fue informado con el fin de que solicitara de manera urgente una reunión con la canciller Claudia Blum.

“El sábado 6 de febrero a las 07:49 p.m., se solicitó una entrevista con la canciller colombiana Claudia Blum o un funcionario designado para trasladar una información sensible y urgente sobre un posible ataque en Colombia”, explicó la cancillería cubana.

Contaron que a las 08:39 p.m., lograron contactar al vicecanciller Francisco Echeverry, quien se encontraba fuera de Bogotá por lo que solo se le adelantaron telefónicamente el contenido de la información.

“En esta llamada, a pesar de nuestro interés manifiesto por sostener el encuentro de inmediato, este fijó una reunión entre ambos para el lunes 8 de febrero, a las 10:00 a.m.”, dice el comunicado.

