Julián Román confiesa que perdió un contrato porque lo catalogaron como “subversivo”

Julián Román le responde a usuario de Twitter que pretendía burlarse él y de la enfermedad de su padre

El actor colombiano Julián Román contó este viernes 12 de febrero que en una ocasión perdió un contrato para ser la imagen de una campaña de motocicletas debido a que, según el concepto de la persona que lo iba a contratar, era un “subversivo”.

Así se lo aseguró Román, quien fue el protagonista de exitosas novelas nacionales como “Los Reyes”, “Francisco el Matemático” y “Tres Caínes”, al medio Blu Radio, donde participó de una charla con diferentes personalidades mediáticas que hacen permanente activismo a través de sus redes sociales.

“Hasta allá hemos llegado, hasta que te señalan como subversivo, guerrillero” , aseguró el actor en el medio radial.

De igual manera, indicó que cuando entró a formar parte del sindicato de actores, Asociación Colombiana de Actores (ACA), sintió temor por las repercusiones que podría tener frente a futuros contratos en la industria nacional debido a que trataban temas como los derechos de los empleados directamente con las empresas y los productores.

Sin embargo, resaltó en diálogos con Blu Radio que la respuesta fue totalmente lo contraria a lo esperado.

“Yo lo que siempre digo cuando me preguntan ‘¿por qué opina?, ¿porqué dice?’, pues porque soy ciudadano, pago impuestos, porque tengo la necesidad, porque mi mismo trabajo me lleva a no ser políticamente ajeno a lo que pasa a mi alrededor” , indicó el actor bogotano al medio nacional.

Por otra parte, Román manifestó que ha recibido amenazas por sus opiniones personales a través de redes sociales como Twitter donde también han realizado campañas grupos de usuarios para dejar de consumir los productos audiovisuales en los que participa el actor.

En este sentido, resaltó que las redes sociales han permitido una cercanía de los artistas con el público, pero también se han convertido en una vitrina en la que se encuentran expuestos a señalamientos y comentarios de todo tipo.

“Uno puede opinar, pero tampoco puede opinar cualquier cosa, sin información. Aquí hay una responsabilidad, uno tiene que ser responsable con lo que dice, con lo que hace y sobre todo con lo que piensa” , concluyó el actor en la entrevista con el medio.

“Hay una gran diferencia entre comprar moto y comprar votos”: Julián Román responde a quienes lo critican por comprarse una Harley

El actor fue blanco de críticas en las redes sociales por parte de un sector político que lo tildó de “socialista”. Otros usuarios lo defendieron y lo felicitaron por su moto Harley.

El actor Julián Román fue tendencia en la red social Twitter luego de que un video de él recibiendo su nueva moto Harley fuera compartido y fuertemente criticado por su posición política.

Una cuenta que se declara uribista y de derecha compartió la grabación del artista cuando iba por su moto Harley y escribió: “Un Socialista en Harley, vea pues se modernizó entonces”.

Además varios amigos del actor también lo defendieron. “Les molesta que mi compadre Julián Román tenga moto pero no sierra”, escribió Mario, el cantante de Doctor Krapula;

“Mira Julián Román, que no hay nada más bueno que conseguir uno sus cositas trabajando honestamente. Algunos no lo entienden porque no saben qué es eso. Un abrazo”, dijo la presentadora Mónica Rodríguez.

