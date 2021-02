Esto dicen los seguidores de Luisa Fernanda W después de escucharla cantar a capella

Foto: redes sociales

Cada vez que la influenciadora colombiana Luisa Fernanda W hace una publicación en sus redes sociales, desata el amor y el odio entre los usuarios. Al parecer, este 12 de febrero, prevalecieron los comentarios positivos para esta paisa de 27 años, después de que cantara a capella la canción ‘Así soy yo’, una composición de su autoría, durante un en vivo transmitido en Instagram.

“Esperen que mi corazón se desacelere”, dijo la influenciadora y seguidamente inició a cantar. La presentación fue grabada y publicada por algunos de sus seguidores que la elogiaron, porque afirman que la creadora de contenidos “mejora cada día su talento para cantar”.

Los halagos para Luisa Fernanda W no vinieron solo de sus fans, que siempre la respaldan en redes sociales, sino también de extraños que aseguran que no confiaban en su talento. “Antes te criticaba, pero has mejorado. Puedes trabajar más tu talento”, se lee en uno de los comentarios en redes.

Otros usuarios también escribieron: “Con trabajo y técnicas puede lograr mucho”, “Como músico que soy, sé que lo hizo bien a pesar de sus nervios”, “Lo hizo bien, y está mejorando”, son otras de las opiniones.

Estas opiniones difieren mucho de las que recibió la creadora de contenido, el pasado 19 de enero, cuando publicó un IGTV en su perfil oficial de Instagram cantando con Pipe Bueno, el cantante de música popular quien también es su novio y el papá de su hijo. Ambos interpretaron ‘Cupido falló’, de la autoría de Bueno.

“Cosas que hacemos en una videollamada”, fue la descripción de la influenciadora en el video, en el que evidentemente, cada uno está cantando desde dos lugares diferentes de su casa. Cuando los usuarios de la red social vieron el contenido y no pudieron evitar notar que, mientras la voz de Bueno se escucha normal , la de la influenciadora tiene un efecto para sonar más afinada.

Aunque la pareja recibió buenos comentarios de amigos y seguidores como “me encanta esta pareja”, “cantan divino”, “Luisa y Pipe los mejores cantando” y “son la unión perfecta”; también destacaron los comentarios que no entendían por qué la voz de Luisa sonaba como un “robot” o con tanto “eco”.

“No es hate, pero no cantas”, “Ojalá ese legado te ayude porque esa voz está terrible”, “No se dañó la flecha, se dañó fue la canción”, “Luisa abusa del autotune” o “si así es con autotune no me puedo imaginar sin eso”, aseguraron varios de los críticos en los comentarios.

Lo cierto es que Luisa Fernanda W nunca se ha declarado cantante y, varias veces, se ha burlado de ella misma porque, aunque sabe que no canta, es una de sus grandes pasiones.

La influenciadora ya ha cantado en algunas ocasiones anteriormente, una de esa fue cuando en los Youtubers latinos se hizo tendencia hacer el famoso ‘Roast Yourself Challenge’, una canción a partir de los comentarios de sus haters.

En julio de 2018, Luisa Fernanda W hizo este reto y creó una canción llamada ‘Bloqueo’. En 2019 lanzó ‘Así soy yo’, en la que también se refería a las críticas que recibía en redes sociales.

Sin embargo, las canciones que más recuerdan sus seguidores más antiguos son ‘Mi regalo’, ‘Me sigues queriendo’ y ‘Otra vez’. La primera es recordada especialmente porque fue una canción, aparentemente, dedicada a su exnovio Fabio Legarda, quien murió en 2019.

