Pablo Beltrán indica que “una fuente envenenada” engañó al embajador en Cuba, sobre posible atentado del ELN

En diálogo con la periodista Milagros López, para el diario El Tiempo, el vocero del ELN Pablo Beltrán, quien se encuentra en Cuba, se refirió a la polémica que causó el anuncio de un supuesto ataque terrorista por parte del ELN en Bogotá, afirmando que el embajador fue engañado y que “lo asaltaron en su buena fe”.

Según lo manifestado por Beltrán, él negó conocer las supuestas amenazas que reveló el embajador, además, le explicó al medio que, como negociadores de paz, en el momento están desligados de cualquier tipo de actividad con asuntos militares.

“Sobre ese presunto ataque, nosotros respondimos que lo conocíamos por estar aquí, pero hicimos una hipótesis y fue la siguiente: en las condiciones de conflicto en Colombia este tipo de hechos ocurren como un falso positivo, o sea, que al embajador alguien fue y le llevó una noticia falsa y eso quiere decir que es una fuente envenenada, esta fue la explicación ”, además, agregó que al embajador “lo asaltaron en su buena fe”, indicó Betrán en la entrevista.

En cuanto a las divisiones dentro del ELN, Beltrán señaló que desde que iniciaron como integrantes de la mesa de diálogos de paz en Cuba, a ellos se les desligó de cualquier actividad militar, por lo que indicó que se dedican netamente a trabajar para los diálogos.

“En Colombia, ni nos enteramos, ni tenemos que ver con operaciones militares”, sostuvo el vocero del ELN a El Tiempo.

Ante la pregunta de un posible alejamiento o dificultad para que se reactive la mesa de conversaciones por el supuesto atentado en Bogotá, Beltrán respondió que actualmente en diferentes puntos del país se están llevando a cabo operativos militares en contra del ELN, y por lo tanto, también se está viendo respuestas, con lo que explicó que es muy distinto a que se diga que existe un plan para atacar Bogotá, el cual, según el vocero ya fue desmentido por medio de un comunicado, que fue expedido en Colombia.

Al abordar el tema del narcotráfico, en el cual El Tiempo le pregunta a Beltrán por un documento en el que se evidencia la participación de miembros del ELN en dichos negocios, el vocero afirmó que todo se trata de una manipulación de información, pues desmintió que dicho documento sea veráz, e indicó que creen que esa carta fue emitida por una fuente parecida a la misma que engaño al embajador cubano Jose Luis Ponce.

“Nosotros leímos el documento de la Unidad de Investigación del El Tiempo, y se trató de demostrar que era un texto producido acá, lo cual es falso. Acá, nosotros no hemos producido ese tipo de carta y nos parece que la fuente que le está pasando eso a El Tiempo, es parecida a la fuente que le llevó el informe falso al embajador cubano. Eso quiere decir, que estamos ante toda una operación de manipulación de información”, afirmó Beltrán en entrevista.

Sin embargo, señaló que sí existe el cobro de un impuesto a los que trabajan en el narcotráfico en las zonas donde el ELN se encuentra, más no tienen alguna incidencia en la producción o trabajo logístico de para sacar la droga del territorio colombiano.

En cuanto a la presencia del ELN en territorio venezolano, afirmó que es claro que el grupo está presente de diferentes zonas del país, incluyendo en departamentos fronterizos, pero otra realidad, la cual Beltrán indicó que es muy diferente es que se crea que la guerrilla es binacional, algo que desmintió.

“La población que viven en frontera sí es binacional, pero la guerrilla que nosotros tenemos ahí no es binacional. Eso no quiere decir que en algunos momentos ellos se encuentren en el otro territorio, por ejemplo para casos de salud, pero eso no quiere decir que existan operaciones propiamente al otro costado”, manifestó el vocero.

