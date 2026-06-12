Colombia

Senador Carlos Fernando Motoa anunció seguimiento a ministros por presunto favorecimiento a campaña de Iván Cepeda: “La democracia se respeta”

El congresista envió una carta dirigida al Ministerio del Interior en la que solicita información detallada sobre agendas, desplazamientos y posibles participaciones de altos funcionarios en actividades políticas

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La medida busca verificar un presunto uso del aparato estatal en favor de la campaña de Iván Cepeda, en medio de denuncias cruzadas entre las campañas presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Prensa Senado de la República
La medida busca verificar un presunto uso del aparato estatal en favor de la campaña de Iván Cepeda, en medio de denuncias cruzadas entre las campañas presidenciales - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Prensa Senado de la República

En medio de la recta final de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026, el senador Carlos Fernando Motoa anunció que hará seguimiento a las actividades de los ministros del Gobierno nacional por presunto uso del aparato estatal en favor de la campaña de Iván Cepeda, en un escenario marcado por denuncias cruzadas entre campañas.

La contienda presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ha estado atravesada por señalamientos sobre presunta compra de votos, financiación irregular y participación indebida de funcionarios en actividades proselitistas. En ese contexto, distintos sectores han advertido sobre el papel del Gobierno y sus funcionarios en el desarrollo del proceso electoral, lo que ha incrementado el clima de tensión política en la antesala de la jornada electoral.

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Uno de ellos es el senador Motoa, que a través de su cuenta en X, advirtió: “Cada vez más evidente la participación en política de @PetroGustavo y sus ministros. Por eso, me propuse hacerle seguimiento a las agendas, visitas y actividades de cada uno. De manera que, cargos, recursos y competencias no sean puestos a disposición del candidato del oficialismo (@IvanCepedaCast) ni tuerzan la voluntad del elector faltando días para la 2da vuelta. Invito a medios, veedores y ciudadanía a hacer lo propio. La democracia se RESPETA”.

El congresista también incluyó en su pronunciamiento referencias al presidente Gustavo Petro, a quien alude en el contexto de las actividades del Ejecutivo durante el periodo electoral; y planteó que el objetivo del seguimiento es verificar que los cargos públicos, los recursos institucionales y las competencias administrativas no sean utilizados para incidir en la contienda electoral, en un momento en el que las campañas han intensificado sus denuncias mutuas.

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El congresista advirtió sobre una posible participación en política de altos funcionarios del Ejecutivo - crédito @senadormotoa/X
El congresista advirtió sobre una posible participación en política de altos funcionarios del Ejecutivo - crédito @senadormotoa/X

Petición formal al Ministerio del Interior y requerimientos de información

De manera paralela a su pronunciamiento público, Motoa envió una comunicación al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que radica un derecho de petición en el marco del artículo 258 de la Ley 5 de 1992, solicitando información detallada sobre la actuación del Ejecutivo en periodo electoral.

En la carta, el senador pide que el Ministerio del Interior remita la agenda oficial de ministros y viceministros entre el 11 y el 21 de junio de 2026, incluyendo la descripción de cada actividad, su finalidad, fechas, horarios y lugares de realización, así como la naturaleza de los eventos, ya sean institucionales, protocolarios o de otra índole.

Asimismo, solicita que se informe si los altos funcionarios han participado o tienen previsto participar en eventos relacionados con campañas políticas, partidos o candidatos, con el fin de establecer posibles cruces entre actividades oficiales y proselitismo electoral.

El documento pide reportes sobre posibles participaciones de funcionarios en eventos políticos o campañas electorales, así como soportes de comisiones de servicio y viáticos - crédito @senadormotoa/X
El documento pide reportes sobre posibles participaciones de funcionarios en eventos políticos o campañas electorales, así como soportes de comisiones de servicio y viáticos - crédito @senadormotoa/X

El documento también requiere la entrega de soportes administrativos asociados a desplazamientos oficiales, como resoluciones, comisiones de servicio, tiquetes, itinerarios y demás documentos equivalentes, en caso de que las actividades ya se hayan realizado.

En materia de gastos, el congresista pide un informe detallado de los costos de los desplazamientos oficiales de ministros y viceministros, discriminando rubros como transporte, alojamiento y viáticos.

Otro de los puntos del requerimiento se centra en la identificación de los funcionarios que acompañan a los altos cargos del Gobierno en sus actividades fuera de Bogotá, incluyendo su cargo y entidad de adscripción. Además, Motoa solicitó información sobre la existencia de protocolos, circulares o directrices internas relacionadas con la participación de altos funcionarios en actividades públicas durante periodos electorales, así como copia de dichos documentos.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
La segunda vuelta presidencial enfrenta el 21 de junio a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito prensa Abelardo de la Espriella y prensa Iván Cepeda

Finalmente, el senador pide que, en caso de existir información reservada, el Ministerio del Interior indique de manera expresa la norma que sustenta dicha reserva y entregue los apartes que no estén amparados por esa condición.

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