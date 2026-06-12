Colombia

Las fallas de la educación sexual en Colombia: el 84% de las personas desconoce aspectos clave de la fertilidad

Pese a los avances en conectividad y acceso a información, la mayoría de los colombianos desconoce aspectos clave de su salud sexual

Guardar
Google icon
Educación Sexual
La falta de educación integral sobre fertilidad en los programas escolares contribuye a la baja comprensión del ciclo menstrual en Colombia - crédito Visuales IA

Una investigación publicada por Women’s Health Reports sobre el conocimiento sobre la ventana fértil en mujeres y hombres en Colombia hizo que la Universidad de La Sabana hiciera una investigación para entender el nivel de desinformación que existe sobre este tema en el país.

El informe inicial contó con una muestra de 1.456 participantes, de los cuales solo el 16,4% de la población en edad reproductiva conoce su ventana fértil. Uno de los datos que más generó preocupación es que las personas con menor nivel socioeconómico y en el grupo de edad entre los 18 y 24 años son los grupos sociales más desinformados.

PUBLICIDAD

El centro educativo recordó que entre 2023 y 2024 se han ejecutado programas que exponen un panorama preocupante sobre el conocimiento de la ventana fértil en Colombia.

“A pesar de vivir en un mundo hiperconectado, seguimos teniendo grandes vacíos en temas tan básicos como la conciencia de la fertilidad”, afirmó Amanda Rodríguez López, autora del estudio y profesora de Ilfarus.

PUBLICIDAD

Educación sexual
Solo el 16% de la población en edad reproductiva en Colombia identifica correctamente su ventana fértil, según un estudio reciente - crédito Visuales IA

Las claves de la problemática

En el informe final se habla de cómo comprender la ventana fértil. El periodo del ciclo menstrual en el que una mujer tiene mayor probabilidad de concebir se ha convertido en un tema de interés para la salud pública y la educación sexual, y el estudio reveló que el conocimiento preciso sobre esta fase no solo facilita la planificación de un embarazo, sino que también contribuye a prevenir aquellos no planeados y favorece el autocuidado reproductivo a largo plazo.

Según la investigación, las personas con mayores ingresos, intención de tener hijos y conocimiento de métodos basados en el reconocimiento de la fertilidad presentan mejores niveles de comprensión sobre la ventana fértil. Además, quienes han recibido información especializada en métodos de planificación familiar natural tienen más probabilidades de identificar correctamente este periodo.

Rodríguez López advirtió que, aunque muchas personas desean ser madres o padres, diversas circunstancias llevan a postergar ese rol, lo que hace fundamental el acceso a información confiable sobre la salud fértil desde la adolescencia.

Educación sexual
Personas entre 18 y 24 años y de menores ingresos presentan los mayores niveles de desinformación sobre la ventana fértil - crédito Visuales IA

Sobre la brecha de conocimiento de la ventana fértil, se menciona que tiene raíces en la estructura de los programas de educación sexual, especialmente en países como Colombia, donde la enseñanza está regulada por la Resolución 3353 de 1993.

Adriana Mari Espejo, coautora del estudio, indicó que estos programas suelen centrarse en la prevención de embarazos no deseados y en evitar infecciones de transmisión sexual, dejando de lado el cuidado integral de la salud reproductiva y el reconocimiento de la fertilidad. Además, la educación suele excluir a los hombres, bajo la premisa equivocada de que el conocimiento sobre fertilidad solo compete a las mujeres.

El problema no se limita a Colombia. Según María Isabel Griffin, coinvestigadora, no existen diferencias significativas entre la población colombiana y la de países vecinos, como Ecuador, en cuanto al patrón de conocimiento sobre la ventana fértil. Ambas muestran niveles bajos de comprensión, lo que revela una carencia extendida en la región latinoamericana.

Educación Sexual
El desconocimiento sobre la ventana fértil afecta tanto a mujeres como a hombres y limita la toma de decisiones informadas en salud reproductiva - crédito Visuales IA

Al hablar de las consecuencias del desconocimiento, se menciona que trascienden la ocurrencia de embarazos no planeados. La falta de información limita la capacidad de las personas en edad fértil para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Por esto, las autoras del estudio insisten en la necesidad de reducir la brecha educativa mediante la actualización de los programas escolares y universitarios, en especial en las carreras relacionadas con la salud, para que los profesionales puedan orientar correctamente a sus pacientes.

Las investigadoras destacan que fortalecer la educación sobre la ventana fértil puede mejorar indicadores de salud pública, como la reducción de embarazos no planificados y el cuidado integral de la salud femenina. Llaman a desarrollar políticas públicas que aborden los vacíos educativos sobre el ciclo menstrual y la fertilidad, y sostienen que el acceso a esta información debe ser un derecho y no un privilegio, pues constituye un elemento fundamental para la autonomía y la salud de la población.

Temas Relacionados

Educación SexualFertilidadColombiaVentana fértilUniversidad de la SabanaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

El artista puertorriqueño anunció su regreso al país con dos presentaciones que forman parte del ‘Una Aventura World Tour’, con el que celebra 10 años de carrera

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Senador Carlos Fernando Motoa anunció seguimiento a ministros por presunto favorecimiento a campaña de Iván Cepeda: “La democracia se respeta”

El congresista envió una carta dirigida al Ministerio del Interior en la que solicita información detallada sobre agendas, desplazamientos y posibles participaciones de altos funcionarios en actividades políticas

Senador Carlos Fernando Motoa anunció seguimiento a ministros por presunto favorecimiento a campaña de Iván Cepeda: “La democracia se respeta”

Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

El “verde”, que perdió la final ante Junior, hizo oficial la desvinculación del entrenador que, a inicios de marzo, también fue eliminado de la Copa Sudamericana

Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

Luis Carlos Reyes criticó a José Manuel Restrepo por involucrar la religión católica en su campaña: “Mal gesto”

El candidato vicepresidencial invitó a la ciudadanía a la consagración de la Nación al Sagrado Corazón de Jesús. El exministro recordó que en Colombia hay libertad de cultos

Luis Carlos Reyes criticó a José Manuel Restrepo por involucrar la religión católica en su campaña: “Mal gesto”

Agmeth Escaf respondió a la suspensión de la Procuraduría tras fuertes señalamientos contra Abelardo de la Espriella: “No me retracto”

El representante del Pacto Histórico sostuvo que sus expresiones fueron una respuesta a acusaciones previas del candidato presidencial

Agmeth Escaf respondió a la suspensión de la Procuraduría tras fuertes señalamientos contra Abelardo de la Espriella: “No me retracto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Ozuna anunció su regreso a Colombia con dos presentaciones: esto es lo que se sabe del paso de su gira por el país

Zoe Gotusso y los secretos de su álbum tributo a Roberto Carlos: “Animarme a hacer un disco que no escribí, me desafió un montón”

Esta es la historia de Jessie Reyez, la cantante de raíces colombianas que actuará en la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Fiscalía solicitó enviar a la cárcel al cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia de un presunto secuestro extorsivo

Deportes

Así se acomodaría a James Rodríguez en la selección Colombia, pese a la falta de minutos en 2026

Así se acomodaría a James Rodríguez en la selección Colombia, pese a la falta de minutos en 2026

Atlético Nacional despidió al técnico Diego Arias por el fracaso en la Liga BetPlay: nuevo golpe en el club

Figura de Ghana no podrá ingresar a Canadá por una denuncia de abuso sexual: se perderá el debut contra Panamá

Brasil vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo del grupo C del Mundial de 2026

La escuela de formación de Julián Quiñones en Colombia le rindió homenaje tras su debut y gol con México en el Mundial 2026: “Primeros sueños”