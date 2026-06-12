Colombia

Luis Carlos Reyes criticó a José Manuel Restrepo por involucrar la religión católica en su campaña: “Mal gesto”

El candidato vicepresidencial invitó a la ciudadanía a la consagración de la Nación al Sagrado Corazón de Jesús. El exministro recordó que en Colombia hay libertad de cultos

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El candidato vicepresidencial instó a los electores a acompañarlo a la Basílica Menor Voto Nacional, ubicada en la localidad Los Mártires de Bogotá - crédito @jrestrp/X

El candidato vicepresidencial y exministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, causó polémica por una invitación que hizo a través de sus redes sociales a todo el electorado que respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella.

El mensaje que envió está basado en la religión católica que profesa. Haciendo énfasis en la consagración de la Nación al Sagrado Corazón de Jesús, instó a la ciudadanía a acompañarlo a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús - Basílica Menor Voto Nacional, ubicada en la localidad Los Mártires de Bogotá.

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“Como católico practicante, nosotros estamos comprometidos con la consagración al Sagrado Corazón, al Sagrado Corazón, a nuestra Nación. Por eso quiero invitar a todos los que nos quieran acompañar el próximo 12 de junio a las 4:30 de la tarde en el Voto Nacional, lugar donde se consagró por primera vez nuestra Nación al Sagrado Corazón de Jesús”, dijo Restrepo.

Luis Carlos Reyes criticó el mensaje de José Manuel Restrepo sobre la consagración de la Nación al Sagrado Corazón de Jesús y recordó que en Colombia no se impone el catolicismo como religión del Estado - crédito Colprensa y Reuters
Luis Carlos Reyes criticó el mensaje de José Manuel Restrepo sobre la consagración de la Nación al Sagrado Corazón de Jesús y recordó que en Colombia no se impone el catolicismo como religión del Estado - crédito Colprensa y Reuters

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Industria y Turismo, rechazó las declaraciones del candidato vicepresidencial. Desde su perspectiva, el hecho de que el aspirante esté involucrando su fe en aspectos de campaña es cuestionable, teniendo en cuenta que, según la Constitución Política de Colombia, el Estado es laico y se respeta la plena libertad religiosa.

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En este caso, Reyes considera que el mensaje de José Manuel Restrepo desconoce que en Colombia hay miles de personas que practican todo tipo de religiones distintas al catolicismo.

“Para los evangélicos y otras minorías religiosas, uno de los hitos clave de la Constitución del 91 fue el fin de la imposición del catolicismo como religión del Estado. Mal gesto este del candidato en contra del espíritu de la Constitución y de la libertad de cultos”, señaló.

El exministro Luis Carlos Reyes aseguró que el mensaje religioso de José Manuel Restrepo va en contra del espíritu de la Constitución y de la libertad de cultos - crédito @luiscrh/X
El exministro Luis Carlos Reyes aseguró que el mensaje religioso de José Manuel Restrepo va en contra del espíritu de la Constitución y de la libertad de cultos - crédito @luiscrh/X

En redes sociales, los usuarios también recordaron un comunicado emitido por la Conferencia Episcopal de Colombia, en el que los obispos católicos del país denunciaron y rechazaron la manipulación política que se ha evidenciado en redes sociales de algunos de sus pronunciamientos.

La entidad administrativa permanente de la Iglesia Católica aclaró que no está involucrada de ninguna manera en aspectos político-electorales. “Una vez más aclaramos que la Iglesia Católica no hace política partidista. Animamos a todos los colombianos a hacer uso libre, consciente, informado y responsable de su derecho al voto”, precisaron los obispos en la comunicación oficial.

De la Espriella anunció cierre de campaña en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga

Al igual que su fórmula vicepresidencial, el candidato Abelardo de la Espriella afirma tener fe en Dios y, por eso, anunció que su cierre de campaña se llevará a cabo en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, en Valle del Cauca. En un en vivo que hizo el 8 de junio, explicó que su objetivo es orar por Colombia.

El próximo domingo (14 de junio) cerraré mi campaña, en el último día de plaza pública, en la ciudad Milagro. Iré ante el Señor de los Milagros, en Buga, para pedir la sanación de nuestra Nación y a rogar su debida intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”, indicó el candidato y abogado.

Luego de que De la Espriella diera a conocer el sitio de su cierre de campaña, la administración del santuario emitió un comunicado para aclarar que no hace parte de ninguna campaña y que tampoco respalda institucionalmente ninguna candidatura a la Presidencia.

La Basílica del Señor de los Milagros de Buga indicó que no apoya ningún movimiento político o campaña y que la visita de Abelardo de la Espriella es de carácter personal - crédito Basílica del Señor de los Milagros de Buga/Facebook
La Basílica del Señor de los Milagros de Buga indicó que no apoya ningún movimiento político o campaña y que la visita de Abelardo de la Espriella es de carácter personal - crédito Basílica del Señor de los Milagros de Buga/Facebook

Asimismo, indicó que la visita del aspirante es “de carácter personal y privado” y que está sustentada en su devoción, algo que también puede caracterizar a cualquier otro peregrino que llegue al templo. Además, recordó que el abogado no es la primera figura pública o del entorno político colombiano en visitar las instalaciones.

“Queremos manifestar de manera clara y categórica que la Basílica del Señor de los Milagros de Buga no participa en ninguna campaña política, no promueve candidaturas y no apoya a ningún candidato o movimiento político. Nuestra misión, como Santuario Nacional, está orientada exclusivamente al anuncio del Evangelio, la promoción de la fe, la evangelización y el acompañamiento espiritual de los peregrinos que diariamente llegan a este lugar sagrado”, detalló la basílica en la comunicación.

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