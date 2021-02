Con guiño al country estadounidense, Karol G, J Balvin y Anuel estrenaron su nuevo video ‘Location’

Anuel AA, Karol G y J Balvin. Captura de pantalla 'Location'.

Los colombianos J Balvin y Karol G presentaron, junto al puertorriqueño Anuel AA, su nuevo sencillo ‘Location’, en el que se estrenaron con referencias a melodías distantes al reguetón, con las que sorprendieron a sus millones de seguidores latinoamericanos, tras su publicación este viernes en el canal de videos de la colombiana.

El videoclip, como la música de la canción, tienen referencias a la cultura tejana y dentro de sus rimas invita a los amantes del género a bailar de manera sensual y coqueta. Además, como lo reseñaron varios portales dedicados al análisis de la música, ‘Location’ no tiene pretenciones de ser una canción que incite a “perrerar”, término que caracteriza los sencillos de los artistas como Agua, de J Balvin; Tusa, de Karol G, y Ella quiere beber, de Anuel.

“Lo más importante para mí es darle a mis fans una experiencia única y diferente con cada sencillo, tanto en la parte musical como en lo visual. ‘Location’ es una canción muy especial porque pude colaborar con artistas que tanto admiro (luego de varias canciones sola), combinamos sonidos de reguetón, hip-hop, country y además hicimos un súper video lleno de energía y rodeo vibes”, dijo la cantante colombiana.

Location es la segunda canción que los tres artistas del género urbano interpretan juntos; recordemos que el primer sencillo que estrenaron en colaboración fue China, pieza musical que puso a bailar a millones de fans en todo el mundo. Ahora, los cantantes le apostaron a nuevos ritmos con Location, que, en algunos apartes, se asemeja a los ritmos de Monster, uno de los éxitos de Rihanna.

Desde ya, varios fans de Karol G, que es oriunda de Medellín, la capital antioqueña, resaltaron algunas frases que canta en Location, en las cuales se refiere al empoderamiento femenino, y destacan rimas como “estamos todas solteras, el amor no es bienvenido. No necesito un hombre, yo misma sola me cuido”.

Location, según dijo la paisa en sus redes sociales, es el regalo de cumpleaños que se hizo la cantante a sí misma, y por eso, para celebrarlo, estrenó este sencillo junto a su novio y a su mejor amigo, quienes, a su vez, son cantantes del género que los catapultó en la cima musical.

“Para mí lo más divertido de esta canción es que pude hacerla junto a dos artistas que admiro, no solo en el ámbito profesional, sino también por lo grandes que son como personas. ‘Location’ está hecha para todas las personas que quieran celebrarse, amarse a sí mismos y vivir su vida a sus términos, sin rendirle cuentas a nadie”, dijo Karol G en un comunicado.

El nuevo éxito de estos reguetoneros latinos fue producida por Ovy On The Drums y mezclada por Mosty. El videoclip, al igual que la canción, posee una temática del Medio Oeste estadounidense en el que sombreros de vaqueros, heno y arena recrea una fiesta en medio del desierto tejano. A las 4 horas de haber sido publicado en el canal de YouTube de la paisa, el video alcanzó más de 3 millones de reproducciones y casi 300 mil likes.

Karol G no para de sonar

La cantante paisa estuvo en el tercer capítulo The Rockstar Show, donde su colega Nicky Jam le preguntó ¿a futuro le gustaría dedicarse también a otras cosas? y no dudo en responder, que la actuación podría ser una opción.

El programa que duró media hora, comenzó con la anécdota de cuando Nicky Jam conoció a Karol G, cuando estaba buscando una oportunidad para presentarse con él

“Llegan y me dicen, aquí hay una muchachita como de 17 años, que quiere cantar contigo en la tarima, y quiere cantar esta canción, y yo digo, pues tráela y yo la escucho haber si tiene talento”, cuenta el presentador del programa que resaltó el talento de la cantante y mencionó que para él es una de las mejores voces de música urbana.

Escuche Location a continuación





