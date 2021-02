“Me hicieron un entierro”: Manuela Gómez aseguró que le están haciendo brujería

Manuela Gómez, influenciadora exprotagonista de Nuestra Tele, se tendrá que operar de hemorroides. Foto: Redes sociales

Manuela Gómez ha sido noticia en los últimos meses después de revelar que casi muere por una sobredosis, ya que estaba sufriendo por una adicción a las drogas. Desde entonces, la exprotagonista de Nuestra Tele ha mostrado en redes sociales la montaña rusa de emociones que vive a diario, pues hay días en los que aparece feliz diciendo que ha logrado superar su adicción y mejorar su relación con Dios, mientras otros llora frente a las cámaras asegurando que la depresión la afecta bastante.

En las últimas horas, Gómez sorprendió a algunos seguidores respondiendo nuevas preguntas sobre su vida. Mientras manejaba, la paisa respondió qué es lo que la motiva a levantarse todos los días, la cual fue una pregunta que recibió de un usuario de la red social.

“Es una pregunta muy fuerte, pero les voy a decir la verdad. Yo me levanto todos los días por pura inercia. He pensado muchas veces con acabar con mi vida, pero no soy tan valiente para tomar esa decisión porque sé que me voy pal’ infierno ”, inició así la larga explicación de Gómez sobre lo que está pasando en su vida.

La mujer aseguró que ella sabía que no era normal que ella pensara tanto en suicidarse, pero que esa era la verdad. Además, la influenciadora empezó a hablar sobre las razones por las que ella cree que los últimos meses ha pasado por tantas cosas malas como su sobredosis, la rehabilitación que le causó síndrome de abstinencia, la cirugía de urgencia por temas de salud, y hasta el robo de sus cuentas en redes sociales.

“Desde hace algún tiempo yo siento cosas, como si alguien me estuviera trabajando” , agregó que muchas personas que la conocen y varios seguidores de Instagram le han dicho que tiene “un entierro”, el cual es un supuesto ritual maligno realizado en cementerios por medio de brujería con el que se busca causar daño a la persona afectada.

Manuela Gómez habla sobre la difícil situación que vive

Manuela continuó diciendo que ella realmente cree que esa es la razón para que le sucedan tantas cosas malas y viva deprimida. “Yo he buscado ayuda, no crean que no, pero pues la persona que me hizo ese entierro quién sabe dónde lo tiene o qué tan fuerte es porque no he podido contrarrestar ese maleficio que me echaron ”, agregó Gómez.

Por otro lado, la mujer pidió a sus seguidores que no pensaran que ella está loca, que quienes la conoce saben que siempre dice la verdad y que no tiene la necesidad de inventar este tipo de situaciones. “Es que me pasan muchas cosas, la gente hasta por Instagram, que ni me conocen, me escriben ‘¿cómo es posible que te pasen tantas cosas malas?’, parce eso mismo me pregunto yo todos los días cuando me levanto”.

Sobre todas esas cosas que le pasan, Gómez aseguró que en Instagram solo ha contado pocas de ellas, “imagínense todas las que ustedes no saben ... se los digo en serio, la situación es grave”. Gómez explicó que entre esas cosas que no ha compartido están las pesadillas y la falta de sueño, así como unas constantes ganas de vomitar, “mantengo enferma, si no es una cosa es otra, mantengo deprimida y con crisis existenciales”.

“Así como creo que hay bien, también hay cosas malas. Tantas cosas malas no son de gratis”, finalizó Gómez.

Las historias de Gómez fueron replicadas en varias cuentas de entretenimiento en las que los escépticos y los creyentes formaron debate sobre si están de acuerdo con que la famosa tiene un “entierro”. “La ignorancia le llama brujería, la ciencia depresión”, “la brujería sí existe al igual que la depresión, ella decide buscar la ayuda que más le convenga”, “es depresión posconsumo no es ningún maleficio”, fueron algunos de los comentarios.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Yina Calderón causa revuelo en redes por nuevas cirugías y beso con una mujer

Jorge Oñate superó el covid-19, pero sigue internado en el hospital

Margarita Rosa de Francisco arremetió contra Luis Carlos Sarmiento Ángulo y la hija le responde con advertencia de despedirla