Una cuarta parte de los colombianos no se pondría la vacuna contra coronavirus, según la última encuesta de Pulso País

Una parte de los colombianos siguen con ideas negativas frente a la vacuna para combatir el coronavirus.

En la mañana de este martes, se divulgó la más reciente encuesta de Pulso País, realizada por Datexco Company S.A. para La W Radio. Entre el 20 y el 29 de enero de 2021, la encuestadora recogió la opinión de 900 colombianos frente a diferentes temas de actualidad del país; además del ambiente político, evaluó la intención que tienen los ciudadanos de aplicarse la vacuna contra el coronavirus que, según cálculos del Gobierno nacional, se comenzará a inocular a partir del próximo 20 de febrero. Los colombianos siguen con percepciones negativas frente al antídoto.

A la pregunta, “una vez llegue la vacuna contra el Covid-19 a Colombia ¿Usted piensa ponérsela?”, el %54,94 de la población consultada aseguró que sí lo haría, 26,75% manifestó que no lo haría, 17,25% que no sabía, y 1,06% no respondió.

Esta encuesta llega a tan solo días de la Encuesta de Pulso Social, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que concluyó que el 40% de la población colombiana no está interesada en recibir la vacuna contra la covid-19.

En ese momento, Juan Daniel Oviedo, director de ese ente, explicó que el 40% que mostraron actitud negativa frente a la vacuna argumentaron que sus razones tenían que ver con los efectos secundarios o adversos de la vacuna. Así mismo, que algunas personas tienen pensamientos basados en falsas creencias divulgadas por personas inescrupulosas a través de las redes sociales, entre ellas, que la vacuna insertaría un chip que los pondría bajo el control de fuerzas sociopolíticas y económicas superiores.

Además de ello, la encuesta concluyó que las personas más interesadas en vacunarse son aquellas que entran en el rango de entre 10 y 24 años de edad, y que las ciudades que tienen menores intereses para acceder a la vacuna son Cali, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio y Pereira, contrario al caso de Quibdó, Pasto, Riohacha, Medellín y Tunja, que son la zonas en donde existe mayor disposición.

El %54,94 de la población consultada aseguró que sí se vacunaría, 26,75% manifestó que no lo haría, 17,25% que no sabía, y 1,06% no respondió. REUTERS/Luisa González

En la encuesta Pulso País, que divulgó la W Radio, el 29,69% de la población entrevistada se siente en riesgo de contagiarse próximamente del virus, mientras que el 47,25% siente que está en mediano riesgo de salir positivos de covid-19. El 15,44% aseguraron que no sienten que están bajo riesgo de infectarse, y el 6,06% no sabe. 1,56% de la población no respondió al cuestionamiento.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, gran parte de la población tiene una perspectiva diferente de la realidad presente y futura de sus propias vidas , teniendo en cuenta la modificación que hizo en ellas la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus, se trata del 80,62%. Una reducida minoría, el 13,06%, aseguró que ven su entorno actual y próximo igual que siempre.

En cuanto a la vida laboral en pandemia, que se vio modificada bajo la modalidad de teletrabajo, o en casos diferentes, dejó a cientos de colombianos sin una fuente de ingreso, de acuerdo con cifras de la Dian, que aseguraron a cierre de 2020, en diciembre, el desempleo era del 15,9%, la mayoría de los encuestados aseguraron sentirse cómodos con el trabajo en casa, en total, el 49,13% de personas encuestadas aprobaron esta forma de laburo. Por el contrario, 26,38% aseguraron que preferirían trabajar desde una oficina. El19% de los encuestados aseguraron no contar con un trabajo en la actualidad.