Lowe León confirmó que tiene una nueva relación y presentó en redes a su novia

Quien habría sido la expareja de la bailarina Andrea Valdiri y padre del hijo que espera mostró su nueva relación en redes. Foto: Instagram

El pasado primero de diciembre, la bailarina, influenciadora y empresaria, Andrea Valdiri , hizo público su embarazo en sus redes sociales. El compositor y cantante Lowe León , quien habría sido pareja de la barranquillera semanas antes, sería el padre y antes de confirmar en redes la noticia, la pareja se habría separado.

En una polémica relación en la que ninguna de las partes deja de tirar dardazos, León se ve feliz construyendo una vida fuera del reflector de la influenciadora. En la última semana de enero, se le vio al músico con una mujer anónima en San Andrés. Sin embargo, se determinó en redes que se trata de Lizeth Córdoba y fue vecina de la famosa bailarina.

El programa ‘Lo Sé Todo’ y usuarios que especulan información de famosos en redes sociales aseguran que León y Córdoba mantenían una relación desde antes de que él terminara con Valdiri. En esta situación, la mayoría de seguidores de la farándula nacional apoya a Valdiri, incluso si resulta ser mentira la supuesta infidelidad de Lowe. Quienes defienden a la empresaria aseguran que Lowe no debería estar paseando con una nueva mujer teniendo en cuenta que Valdiri está esperando un hijo de él.

Sin embargo, el pasado lunes, se confirmaron las sospechas plantadas por los fanáticos cuando León publicó en su red social una fotografía con Córdoba, quien sería abogada, en una visita a Valledupar. En la historia, colgada en Instagram, se ve a la pareja muy junta al ritmo de una canción romántica del vallenatero Churo Díaz.

“Voy a resumirte: eres mi amor y mi templo de paz”, afirmó el ex de Valdiri en sus redes sociales, lo cual enfureció a los seguidores de la bailarina por emprender nuevas relaciones amorosas mientras espera un hijo con otra mujer.

Cabe destacar que días atrás, Lowe León denunció en sus redes sociales que había sido víctima de amenazas de muerte debido al rumor de una nueva relación.

Respecto a su relación con la barranquillera, a finales del año pasado Valdiri comentó por qué terminó su relación, por medio de un en vivo en su cuenta de Instagram. Según dijo, ella se enamoró porque lo vio como un hombre ejemplar pero indicó que, después de haber convivido con él por poco tiempo, comenzaron los problemas en la relación.

En la transmisión, indicó que le molestó que Lowe haya dado una entrevista en la que habló “maravillas” de la relación, cuando él bien sabe que en ese momento tenían problemas y no había una buena comunicación. Posteriormente, la empresaria confirmó la noticia de su ruptura: “Hay que decir la verdad, Lowe y yo somos amigos, no tenemos nada. Por una discusión que tuvimos nosotros nos separamos, él fue a hacer su sueño y yo me quedé realizando los míos”.

La situación de Valdiri ha causado mucha admiración entre sus seguidores y otros influenciadores. Entre ellos, la exprotagonista de Nuestra Tele, Yina Calderón, destacó a la bailarina.

“Le voy a enviar un mensaje a Andrea Valdiri: Usted y yo nunca nos hemos visto, pero le voy a decir nena que usted es lo más berraco y lo más lindo que tiene Barranquilla”, dijo Calderón.

