La apuesta por los likes paras las elecciones del 2022 que comparten el Centro Democrático y la Colombia Humana

El uribismo y el petrimos le apuestan a las nuevas caras en el senado/ Fotos: Colprensa

Las próximas elecciones legislativas de Colombia están programadas para el 2022, por lo que ya se comienzan a revelar los nombres de los nuevos candidatos de los partidos y los que repetirán en Senado y Cámara.

Algunos partidos comienzan a revelar las estrategias que usarán para seguir con el número de votantes que traían o aumentarlos. El Centro Democrático y la Colombia Humana, movimientos relativamente jóvenes, respaldados por una gran cantidad de votantes, han comenzado a reclutar seguidores que, aunque no han incursionado en la política, en sus redes sociales han sido claros en sus apoyos a una u otra corriente política.

Es el caso del ex actor Jorge Cárdenas, a quien hace un tiempo atrás Álvaro Uribe le propuso ser parte de la lista al Senado de su partido y que aceptó la candidatura. En entrevista con El Tiempo el 5 de febrero, señaló que “fue un gran honor que al menos se ventile como una posibilidad para acceder a esta corporación al 2022, vamos a ver qué nos depara el tiempo”. Y de Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo y comentarista de Win Sports, quien no ha confirmado el hecho pero no lo descarta como una posibilidad.

Y por el lado de la Colombia Humana, el Senador Gustavo Bolívar, uno de los más votados en el país y que antes de ingresar al senado no había estado en un cargo público, mencionó por Facebook live nombres como el de Margarita Rosa de Francisco, la cantante Adriana Lucía y la periodista María Jimena Duzán, pero ninguna se ha manifestado frente al tema.

De esta forma, los perfiles de aspirantes al senado cambian, pues tradicionalmente la mayoría de los senadores o políticos del país están relacionados con los cargos, por profesión, herencia o trayectoria.

Sin embargo, en el uribismo la propuesta comienza a sonar como una alternativa viable, ya que, como lo menciona la Silla Vacía, Uribe no estará en la lista para arrastrar parte de la votación y en 2018, cuando el Centro Democrático cambió por una lista abierta en las legislativas, él solo, puso una tercera parte del total de 2,5 millones de votos, por eso, necesitan personas que compartan las ideas del uribismo pero que tengan sus propios seguidores, así no sea por temas políticos.

Pese a que la postulación de Cárdenas y Vélez son idea del jefe del movimiento, una parte al interior del partido se siente insatisfecha como se lo hicieron saber a El Espectador algunos congresistas, que pidieron mantener su identidad en privado, que contaron el malestar que sienten con la llegada de estos nuevos posibles candidatos, ya que temen que el expresidente Uribe les dé un puesto que pase por encima de ellos y de aquellos que llevan tiempo trabajando por el espacio.

Por el lado del petrismo, es una alternativa que antes ya usaron y dio buenos resultados, pues Bolívar recibió un total de 117.000 votos, donde se demostró que su acumulado de seguidores por su trabajo como escritor y sus criticas en redes sociales tuvo efecto en las votaciones legislativas.

Según la Silla Vacía fuentes de Colombia Humana, aseguraron que la convocatoria para incluir algunas de estas figuras mediáticas sigue abierta. También incluye nombres menos conocidos en general, pero con visibilidad en redes por defender las ideas del movimiento, Como la abogada Cielo Rusinque, quien ha criticado el sector de Colombia Humana que se fue con Ángela María Robledo, Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos que se ha opuesto al proyecto Hidroituango en Antioquia; y Luis Ernesto Olave, vocero del Movimiento por la vida que ha sido el puente entre Petro y las comunidades afro.

Pero, también, existe una resistencia por este tipo de representaciones en la Colombia Humana por parte de sindicatos, campesinos, que temen ser desplazados por la visibilidad de estas figuras de las redes sociales.

Pese a que los dos partidos le apuestan a las nuevas representaciones y los perfiles diferentes de personas que simpatizan con sus ideas y las apoyan en redes, lo cierto es que aún falta mucho por decidir, pues corren el riesgo de perder tanto miembros de los partidos como votantes.





