‘La Liendra’ engañó a sus seguidores con una falsa cirugía en las orejas, pero se hizo otro procedimiento

El influenciador, quien se caracteriza por sus grandes orejas, engañó a sus seguidores con un vendaje en la cabeza. Foto: Instagram

Mauricio Gómez, mejor conocido por sus fanáticos como ‘La Liendra’ , es uno de los influenciadores más famosos, polémicos y criticados del país. Entre las críticas, sus detractores resaltan su delgada contextura, sus orejas marcadas y su nariz grande. Por esto, el también empresario subió unas historias a su cuenta de Instagram en las que se muestra con vendas en la cara y con una bolsa de suero soportada en un perchero de aluminio.

“Liendritas, muy buenas tardes. ¿Cómo estan? Yo sé que tienen muchas preguntas, igual que yo, pero ayer me sometí a un tratamiento que pensé que nunca en mi vida me iba a hacer ”, inició el influenciador en sus historias, comentando de sus inseguridades por su físico.

“Para mí no era fácil estar por ahí y que me gritaran cosas o sentirme menos que alguien por cómo me veía. Espero que, por favor, no me vayan a criticar sin antes ver el procedimiento. El cuerpo es mío y la decisión la tomé desde muy dentro de mi corazón”, continuó. En ese momento, Gómez comenzó a quitarse las vendas que tenía en la cabeza mientras fingía dolor al tocarse la supuesta herida.

“Tampoco fue tan malo como pensé”, dijo al finalizar el retiro de la venda. Al evidenciarse que no hay tal cicatriz o muestra de que hubo un procedimiento quirúrgico, el también empresario reveló el procedimiento real al que se sometió. “Señores, me puse brackets. ¿Qué dijo? ¿Que me operé las orejas?”, dijo entre risas ante sus seguidores refiriéndose a un procedimiento de ortodoncia. “No hay aguja, no hay nada. Me puse brackets”.

“Que se hizo la bichectomía, que se cortó las orejas. ¡Pues no! ¡Orejoncito y contentico! Pero ya con alambre en los dientes”, exclamó el también youtuber, quien hizo un guiño a las críticas que recibe en redes y quien, por ahora, no se intervendrá para modificarse el rostro.

En 2019, el influenciador dijo que nunca se operaría las orejas ni la nariz porque, según él, son la razón por la cual se encuentra en la posición en la que está. “Yo siempre he dicho que yo no me opero las orejas porque yo creo que ellas tienen que ver mucho en que yo esté donde estoy. Sería muy desagradecido con ellas, que me hayan llevado a donde estoy y yo me las moche. Ellas se quedan ”, comentó en redes sociales y reitera que cambiarse a sí mismo afectaría su popularidad.

‘La Liendra’ llora por 200 millones de pesos robados

Gómez decidió subir un video en su perfil oficial de Instagram desahogándose. En el video, que dura más de 15 minutos y ya casi completa dos millones de reproducciones, ‘La Liendra’ hizo revelaciones importantes como que cayó en la quiebra después de un robo millonario y que su relación con Luisa Castro había terminado porque él trabajaba mucho.

La Liendra pidió a sus seguidores que antes de criticarlo se pusieran en sus zapatos, pues el 2020 había sido un año muy difícil para él. Destacó el final de su relación con Luisa Castro, el accidente de tránsito en su camioneta por el que generó polémica cuando, supuestamente, se intentó escapar del lugar por haber atropellado a alguien.

Pero una de las confesiones que más sorprendió a sus seguidores fue sobre un millonario robo que sufrió el influenciador. “Este año a mi me robaron 200 millones de pesos, yo caí en quiebra, pero ustedes no se dieron cuenta, obviamente”; sin embargo, Gómez no reveló más detalles sobre cómo habría perdido la millonaria suma.

