Daniel Calderón y Pipe Calderón tienen coronavirus y responden a críticas por ser “irresponsables”

Los artistas colombianos Daniel Calderón y Pipe Calderón confirmaron que dieron positivo para covid-19 y que los síntomas leo han afectado fuertemente. Inclusive han dicho que la fiebre que han sentido en los últimos días ha sido una de las peores sensaciones que han tenido junto con la pérdida del gusto y el olfato.

Los primos se contagiaron pues están viviendo juntos desde que Daniel se separó de la modelo Anita Beleño.

“Estos días no han sido fáciles, no es una enfermedad que yo diga ‘uy me va a matar’, pero la fiebre si, lo pone a uno muy débil (…) Me acabó de meter a la boca un chicle pero no sé ni de qué es, no me sabe a nada, nunca me imaginé que iba a valorar tanto cosas como percibir el sabor, el olor y la salud”, expresó el interprete a través de sus redes sociales

Por su parte, Pipe Calderón confirmó a sus seguidores que decidió hacerse la prueba luego de ver lo mal que estaba Daniel y, aunque no sentía nada en ese momento, justo después de que se la hicieron empezó a sentir fiebre, escalofríos y perdió por completo el olfato y el gusto.

El artista recordó que fue uno de los que puso en duda la existencia del covid-19, pero “la lengua lo castigó” y ahora puede dar constancia de que es real y no es nada fácil tener el virus en el cuerpo. “Recuerdo cuando yo no creía en el covid y le tiraba a todo el mundo, sigo en este momento pensando que fue una decisión muy radical cerrar el mundo por el covid, pero pues es real”.

Finalmente, ambos artistas respondieron a quienes los han criticado por subir videos haciendo bromas frente al virus, a lo que Pipe respondió, “le tratamos de ver el lado bueno, nos seguimos burlando porque para mí es la mejor manera de pasar todo, ser feliz, así que se los recomiendo”, indicó.

Sin embargo, varios de sus seguidores no olvidaron que, durante el confinamiento estricto, Daniel Calderón decidió realizar una fiesta para celebrar su cumpleaños y en sus redes sociales publicó las imágenes del evento, en el que se vio alcohol, música en vivo y decenas de invitados.

Aunque dijo que era solo una reunión con personas cercanas y sin covid-19, los seguidores del artista le llamaron la atención no solo por incumplir con las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social, sino porque la realizó en pleno pico de la pandemia en el departamento de Antioquia.

Muchos dijeron que por su irresponsabilidad ahora está viviendo en carne propia lo que se siente tener la enfermedad.

A la fiesta asistieron personalidades como Hebert Vargas, Nelson Velásquez, la DJ Marcela Reyes y el cantante Luis Cueto.

¿Quiénes son Daniel y Pipe Calderón?

Daniel Calderón es el cantante oficial de Los Gigantes del Vallenato, una agrupación que tiene el propósito de mantener vigente el vallenato en generaciones jóvenes. Calderón nació en Medellín y es el hijo de uno de los más importante productores y compositores de Colombia Iván Calderón y de Diana Pulgarin. Siguiendo los pasos familiares en la música, grabó su primera canción a los cuatro años titulada Obsesión, original de Las Estrellas Vallenatas.

Por su parte, Pipe Calderón, quien también hizo parte de Los Gigantes de Vallenato y creció con el mismo legado de Daniel, decidió dejar a un lado el género musical de la familia y abrirse campo en el reguetón.

