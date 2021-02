Manuela Gómez se desahoga en Instagram y acusa a cuatro figuras públicas de no tener palabra

La influenciadora, quien recientemente se sometió a una cirugía de emergencia, les tiró indirectas a algunos colegas al parecer por quedarle mal. Vía: Instagram Manuela Gómez

En los últimos días Manuela Gómez Franco protagonizó un hecho que dejó pensando a sus seguidores, pues en las historias de su cuenta de Instagram apareció señalando a algunos colegas suyos por incumplir la palabra y haberle quedado mal , esto se dio mientras se encontraba al parecer en estado de embriaguez.

La reconocida exprotagonista de Nuestra Tele e influenciadora actualmente, publicó unos videos en los que de fondo se escuchaba la canción popular del artista Yeison Jiménez, titulada ‘Por qué la envidia’.

En ese momento aprovechó para desahogarse y comentarle a sus seguidores que tenía muchas cosas por decir en contra de unas figuras públicas. Algunos usuarios se han atrevido a especular que se trata de su colega Yina Calderón, también exprotagonista de Nuestra Tele, ya que últimamente no se han dejado ver juntas y al parecer se dejaron de seguir en redes mutuamente .

“Tengo tantas cosas para decir que estoy que me vomito acá, en contra de tantas figuras públicas que me han quedado súper mal (…) las figuras públicas no tienen palabra, obvio yo no, yo soy firme para los negocios parce, soy súper firme para los negocios”, dijo Manuela en sus primeras historias.

De inmediato lanzó su crítica a cuatro las figuras públicas, las cuales no fueron mencionadas, ella continuó afirmando que le habían quedado mal y aseguró que tiene varias cosas guardadas que dirá en su momento.

“Me ha pasado como con cuatro figuras públicas y ahí les tengo su poco de mie*** guardada, y donde una de esas cuatro personas se metan conmigo, va a volar mie*** al zarzo”, agregó la Dj.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí y continuo con sus señalamientos, ya que aseguró tener pruebas suficientes en donde se demuestra que le faltaron a la palabra y prefiere apartarse de ellas.

“Ustedes saben que yo no digo mentiras, esto es con pruebas contundentes y todo, pero que faltonas, que faltonas todas, con gente así… a metros”, concluyó.

Estas historias se encuentran en varias páginas de fans que tiene Manuela, y en la mayoría de casos, los seguidores le piden que revele el nombre de las personas a las cuales se refiere y así conocer lo sucedido.

Manuela se somete a una operación

La antioqueña que hace un tiempo confesó que ha tenido problemas con algunas adicciones, presentó un inconveniente de salud que la obligó a someterse a una intervención quirúrgica de último momento, por un problema de su tracto digestivo.

Según la influenciadora se trata de un problema que viene presentando desde hace un buen tiempo pero que hasta ahora pudo tratar de solucionar.

“Me asignaron una habitación porque me dejaron hospitalizada hasta que el cirujano pueda venir mañana y un coloproctólogo. Les cuento que yo llevaba días enferma haciéndome los remedios, las cremas y todo. Pero, lo que yo no había visto era que tenía un coágulo de sangre en la hemorroides. Por eso no me mejoraba”, le explicó a sus seguidores por medio de sus redes sociales.

