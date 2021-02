Atlántico será militarizado los fines de semana previos a la celebración del Carnaval de Barranquilla

Miembros de la Policía y el Ejército Nacional acompañarán desde el fin de semana del 6 de febrero los operativos de control para el cumplimiento de toque de queda y ley seca implementando en los municipios atlanticenses (sin incluir Barranquilla) / (Colprensa).

El departamento de Atlántico será objeto de militarización para los fines de semana del 5 y el 12 de febrero.

Así lo determinó la Gobernación del Atlántico en conjunto con los alcaldes municipales y las fuerzas militares como medida de prevención de contagios por covid-19, para hacer respetar a la ciudadanía las restricciones de toque de queda y ley seca.

En ese sentido, los 22 municipios atlanticenses serán vigilados por el Ejército Nacional en compañía de la Policía, que controlará los actos de indisciplina en las calles del departamento, así como el desacato de las normas dispuestas .

El domingo 7 de febrero iniciará el toque de queda en Atlántico desde las 5:00 p.m., y el 14 de febrero sucederá lo propio desde las 2:00 p.m.

Considerando que el fin de semana del 30 y 31 de enero en el departamento de Atlántico fueron intervenidas 1.457 fiestas, y las autoridades atendieron 11.000 llamadas de seguridad con 318 riñas reportadas en Barranquilla y su área metropolitana , el secretario del Interior de Atlántico, Yesid Turbay, anunció la medida públicamente para prevenir actos de indisciplina que comprometan el servicio de salud del departamento:

Teniendo en cuenta que hemos decidido tomar la medida del toque de queda y ley seca, tendremos el acompañamiento en todo el operativo planeado para estos dos fines de semana, el acompañamiento de nuestro Ejército Nacional. De manera conjunta trabajarán por hacer efectivas la medidas y generar la tranquilidad en los ciudadanos del departamento del Atlántico

La disposición departamental se toma para poder mitigar el contagio de coronavirus, específicamente en los fines de semana en los que se llevará a cabo el Carnaval de Barranquilla.

En cuanto a las cifras de contagios en el departamento, la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, fue enfática en que el incremento de contagios es producto de las fiestas decembrinas y de los puentes festivos de principio de año.

También llamó la atención de los mandatarios denunciando que algunas personas que han resultado positivas para covid-19 están incumpliendo el aislamiento respectivo, provocando así un alto riesgo de contagio.

La situación en Barranquilla, entre tanto, es ajena a las medidas tomadas a nivel Atlántico. La administración distrital de Barranquilla, a cargo del alcalde Jaime Pumarejo, decidió acordar con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, que los días 15 y 16 de febrero sean laborales y no festivos por el carnaval. Sin embargo, ‘La Arenosa’ está excluida de las siguientes determinaciones, junto con los municipios de Malambo y Puerto Colombia :

Toque de queda y ley seca desde el viernes 5 de febrero a partir de las 7:00 p.m. hasta el sábado 6 de febrero a las 5:00 a.m. La restricción se retoma el sábado 6 de febrero a partir de las 7:00 p.m. al domingo 7 de febrero a las 5:00 a.m. y así respectivamente el domingo 7 de febrero a partir de las 5:00 p.m. hasta el lunes 8 de febrero a las 5:00 a.m.

Nuevamente comenzará a regir el toque de queda el próximo viernes 12 de febrero a las 7:00 p.m. e irá hasta el sábado 13 de febrero a las 5:00 a.m. Posteriormente el sábado 13 de febrero arrancará el toque de queda a las 2:00 p.m. e irá hasta el domingo 14 de febrero a las 5:00 a.m.

Finalmente, la medida funcionará el domingo 14 de febrero desde las 2:00 p.m. e irá hasta el lunes 15 de febrero a las 5:00 a.m.

Ver más:

Con cinco puestos cercanos a Duque y la hija de Alicia Arango como codirectora: así quedó el juego de poderes en el Banco de la República

‘La Liendra’ engañó a sus seguidores con una falsa cirugía en las orejas, pero se hizo otro procedimiento