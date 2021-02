Claudía Bahamón reveló quién la tiene bloqueada en redes y sus opiniones acerca del gobierno Duque

IG: @claudiabahamon

La modelo y presentadora huilense, Claudia Bahamón, reveló información controversial durante una conversación que sostuvo con ‘Diva Rebeca’, el personaje interpretado por el periodista Omar Vasquez. La entrevista fue transmitida en un en vivo de YouTube durante el último fin de semana de enero y a los pocos segundos de haber iniciado, Bahamon reveló el primer dato polémico: La DJ, y también modelo, Natalia París, la tiene bloqueada en redes sociales.

‘Diva Rebeca’ inició la conversación bromeando acerca de que había vuelto de un viaje por Europa y para evitar contagiarse de covid-19 tomó productos no avalados científicamente, como moringa y dióxido de cloro, químico que recomendó ingerir París hace unos días. Al hacer mención a la DJ, Bahamón contó que en una oportunidad intentó seguirla en Instagram pero no pudo porque esta la tenía bloqueada.

“Aprovechando que aún no se ha conectado mucha gente, le cuento que Natalia París me tiene bloqueada y yo no sé por qué. Un día fui a seguirla y no pude. Me bloqueó.”, dijo Bahamón.

La presentadora de la versión colombiana del reality Masterchef aseguró que no sabe por qué Natalia Paris la tiene bloqueada y que espera que la situación sea una equivocación.

En relación al coronavirus, Bahamón también fue interrogada acerca de la vacunación contra el virus, y en ese momento habló de otro tema que la ha convertido en tendencia en redes sociales varias veces: sus postura políticas, principalmente en relación a la administración del presidente Iván Duque.

‘Diva Rebeca’ le preguntó si creía en “las vacunas de Duque”, y ella respondió que no sabía si el mandatario traería las dosis en febrero, así como prometió el gobierno desde diciembre del año pasado, pero aclaró que sí cree en el desarrollo médico. “En la vacuna si creo, no sé si la va a traer Duque, pero en la vacuna sí creo”, aseguró Bahamón.

Teniendo en cuenta que en la campaña electoral pasada la modelo hizo público su apoyo al presidente Duque, ‘Diva Rebeca’ también le preguntó si seguía creyendo en la gestión del mandatario, a lo que ella respondió de forma negativa.

“Ya no creo tanto. De hecho desde el principio no creí tanto, pero bueno, ¿qué hacemos”, dijo Bahamón.

Esta respuesta no es una sorpresa teniendo en cuenta que en el pasado la presentadora ha expresado su inconformismo con la administración de Duque. En septiembre de 2019, Bahamón escribió un trino dirigido directamente al mandatario donde le pedía que respetara su promesa de campaña de no permitir el fracking en Colombia.

“NO AL FRACKING! Usted dijo NO AL FRACKING! Recapacite Luego de haberlo apoyado públicamente y por el oso que me ha hecho pasar, tengo derecho, con mayor razón, a reclamar el incumplimiento de su palabra señor presidente”, escribió.

Después de estas declaraciones, a Bahamón la han atacado en redes por su voto, pero en la entrevista con ‘Diva Rebeca’ aprovechó para defenderse argumentando que no tiene nada de malo reclamarle al presidente. La modelo explica que ella lo apoyó porque en su plan de gobierno presentó puntos con los que estaba de acuerdo, pero justo porque considera que varios no se han cumplido, debe hacer veeduría.

De igual forma, aseguró que apoya las manifestaciones pacíficas porque la población tiene el derecho a expresarse. “Yo opino que uno debe salir a marchar. Apoyo ese tipo de marchas porque los ciudadanos debemos levantar la voz y es una manera interesante de hacerlo”, dijo Bahamón.

Para finalizar, Bahamón también se refirió al senador Gustavo Petro, quien fue el contendor de Duque en las elecciones pasadas. Hace tres años la celebridad expresó que “no aguantaba ni el parado” de Petro, y hoy, incluso con su descontento con el actual gobierno, su opinión sigue siendo la misma. “No me simpatiza”, se limitó a decir.

