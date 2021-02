“No, no soy prepago, soy actriz”: Lina Tejeiro se defiende de un comentario en las redes sociales

Instagram @linatejeiro

En medio de su tradicional dinámica de responder preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana, Lina Tejeiro, recibió un comentario que, particularmente, llamó su atención, y que se animó a responder contundentemente. “¿Es cierto que eres prepago?”, preguntó el usuario, “No, no soy prepago, soy actriz”, contestó Tejeiro mientras recordó que ha trabajado desde que era una niña.

En la corta videorespuesta de Tejeiro a su seguidor, la actriz mostró su inconformidad y asumió varias cosas de la persona que le hizo la pregunta y de la que no reveló su identidad, “esta pregunta la hizo un hombre que seguramente no me conoce, ni conoce mi carrera artística, ni entiende que trabajo desde que tengo 11 años, y debe suponer que todo lo que tengo es porque se lo debo a un hombre”.

Lina Tejeiro se defiende de comentarios en redes

Lina, quien saltó a la fama cuando era tan solo una niña luego de encarnar a ‘Sammy’, durante cinco años, en una de las series más largas de la televisión colombiana, ‘Padres e Hijos’, cuestionó al dueño de la pregunta que puso en duda el origen de sus ingresos económicos y aseguró que, probablemente, él era “de los hombres que conquistan con dinero”.

Las declaraciones de Lina se hicieron públicas en la tarde del 1 de febrero en donde, además de responder la polémica pregunta, fue insistente en explicar a lo que se dedica pues, luego del cuestionamiento del usuario, hubo otra pregunta, que también fue contestada por Lina, que ponía en tela de juicio el origen del dinero de la actriz que lleva más de diez años en la industria.

“Aparte de estar pegada al celular, ¿qué más haces?”, comentó otro usuario anónimo, Tejeiro, de nuevo, aseguró que trabaja como actriz y que, además de ello tenía otros pasatiempos, y facturaba por su constante movimiento en redes sociales.

“Soy actriz, me gusta leer, hago ejercicio, soy hermana, soy amiga, compañera, y produzco, produzco, por el celular produzco, por eso mantengo pegada al celular”, dijo la actriz mientras con la mano, hacía señas que indicaban la ganancia de dinero.

Tejeiro también aclaró su supuesta aparición en un video porno. Un usuario le preguntó si se arrepentía de haberlo hecho, a lo que Lina contestó que no se arrepentía porque no era ella, se trata de una mujer muy parecida a ella.

“No, no me arrepiento porque no soy yo. Ya he aclarado muchas veces este tema, la persona que sale en este video, a la que yo me parezco, se llama Meg White y creo que es la baterista de un grupo que se llama The White Stripes”, recalcó Lina.

Así mismo, entre otras historias Lina actualizó como va su estado de salud luego de la cirugía de glúteos a la que tuvo que someterse, en el 2020, luego de descubrir que tenía inyectados biopolímeros en su cuerpo, “las mujeres somos más que un par de nalgas”, aseveró Lina, quien también mostró su interés en querer reducir el tamaño de su busto porque sus senos “se ven muy postizos”.

“Esta cirugía me fortaleció mucho y me enseñó que soy mucho más que una belleza física”, aclaró.

Lina, por el momento, se encuentra grabando una producción que saldrá próximamente en el canal RCN llamado ¿Quién es la máscara?, un programa en el que ella, de la mano de Alejandra Azcárate, Susy Mora, Juanda Caribe, Llane, Piter Albeiro, entre otras celebridades de la industria del entretenimiento nacional.

Para una entrevista para SuperLike de RCN, Lina Tejeiro aseguró, respecto al nuevo reality del canal, que esta, “muy emocionada y muy feliz de hacer parte de este proyecto que estamos haciendo con tanto amor”.





