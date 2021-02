Asesinaron a exalcalde de Yalí, Antioquia, Óscar Mira Jiménez

Óscar Suárez, exalcalde de Yali Antioquia, fue asesinado en zona urbana del municipio. Imagen provista por Gobernación de Antioquia

La víctima, Óscar Alonso Mira Jiménez, recibió varios impactos de bala afuera de la casa de sus padres, en el sector La Argentina , zona urbana de este municipio del nordeste antioqueño en las últimas horas del 1 de febrero.

Mira Jiménez era un dirigente político que fue mandatario de la localidad en dos periodos, comprendidos entre 2001 a 2003, y 2008 a 2011. Desde ese año abandonó la política y se dedicó al ejercicio de la abogacía: era litigante en Antioquia.

El actual mandatario de este municipio, Luis Norberto Piedrahita Llano, rechazó el homicidio del abogado Mira Jiménez, quien fue un líder político reconocido en el nordeste antioqueño: fue él mismo quien refrendó que Mira sobrevivió a dos atentados previos en los últimos meses.

Para Alerta Paisa, emisora regional de RCN en Antioquia, el mandatario indicó que Mira Jiménez era “Una persona que fue dos veces alcalde del municipio. Había sufrido dos atentados. Esto fue en zona urbana, al frente de la casa de mamá de él. Hay que tener calma, confiar en que las cosas mejoren. Es un hecho muy lamentable porque era un líder muy conocido de la localidad y del Nordeste antioqueño”.

El primero ocurrió a finales de diciembre de 2019, cuando el abogado y exalcalde Óscar Mira Jiménez se movilizaba en su vehículo en compañía de un menor de 11 años en las afueras del municipio de Yalí.

Pese lo cruento del atentado, en el que sufrió dos heridas en el brazo izquierdo y una el antebrazo derecho, el menor salió ileso. El mismo denunció ante las autoridades que había recibido amenazas de muerte en las últimas horas.

“Cuando salía del pueblo, apareció un hombre armado. No sé si había más. Dispararon contra la camioneta. A mí me impactaron con dos o tres tiros. He recibido amenazas y ya lo puse en conocimiento de la Fiscalía para que investigue eso ”, declaro Suárez a la cadena regional.

Con este caso, son dos los homicidios ocurridos en Yalí, y el primero en zona urbana. Las autoridades locales han resaltado que el recrudecimiento de la violencia en el municipio es preocupante dado que hechos como el asesinato del exalcalde demuestran la presencia de grupos irregulares en la zona.

El asesinato del exfuncionario ocurre en una zona de disputa territorial entre grupos ilegales que buscan controlar tanto las rutas del narcotráfico como ganar poder en la región.

En estas disputas la comunidad de los municipios del nordeste antioqueño resienten el accionar violento de las bandas ilegales.

Incluso se reportan movimientos de las disidencias que buscan confrontar al ‘Clan del Golfo’ y los ‘Caparrapos’ que dominan el área.

Incluso se han reportado escaramuzas entre éstas dos facciones, por lo que el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, señaló que una ruptura del pacto entre estos grupos está motivada por controlar el territorio y las rutas del narcotráfico.

