Revelan los extraños mensajes que envió la joven Ana María Castro minutos antes de morir

Esta tarde se conocieron públicamente los mensajes que envió por Whatsapp Ana Maria Castro, la joven que fue asesinada luego de que la lanzaran de un carro en la calle 80 en Bogotá el 5 de marzo de 2020. Según reveló El Tiempo, los últimos mensajes fueron enviados por Ana a su amiga Camila Estéfany Segura, a la que horas antes le preguntó si la podía recoger en la calle 85, en el norte de Bogotá, porque estaba “ofendida” luego de haber tenido una discusión con Paul.

A las 12:16 de la madrugada Castro le envió otro mensaje a su amiga explicándole que habían cambiado de destino y que prefería que se vieran en un nuevo lugar:

<i><b>Estoy tomando con Paul en la zona de la 116. Ven para acá</b></i>

Sin embargo, solo siete minutos después de que enviara ese mensaje, Ana no volvió a responder el celular. Razón por la que Camila no supo qué pasó con ella, ni a dónde debía llegar exactamente, debido a esto, la mujer decidió comunicarse con Paul Naranjo para preguntarle por su amiga y por qué esta no contestaba su teléfono, y según ella, la respuesta que le dio el hombre es que estuvo con ella hasta las 2 de la mañana,

<i><b>La dejé con un man […]. Mateo, un man alto, de barba, en la calle 80. Ahí se bajaron, detrás del Homecenter, y no supe más</b></i>, agregó la mujer en la información compartida por El Tiempo.

Al siguiente día, Camila se enteró, por medio de la familia, que el cuerpo de Castro había sido encontrado en la 80 con carrera 69 y que había muerto después de unas horas en el hospital.

¿Qué pasa con Paula Naranjo?

Tras el resultado de la audiencia, que dictó medida de aseguramiento contra Julián Ortegón en el caso de la muerte de la joven de 21 años, Ana María Castro, Paul Naranjo, el hombre que manejaba la camioneta desde la cual, según testigos, vieron caer a la mujer, tiene su celular apagado y la última vez que lo vieron ya había cambiado su apariencia física.

Según lo informado por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, el abogado de Naranjo, Carlos Alberto Rivera Mora, le había informado a CityTv que su cliente se presentaría este miércoles ante las autoridades para afrontar el caso, sin embargo, al cierre del periódico eso no sucedió.

El medio bogotano, que indagó a allegados de la joven, señalaron que muy posiblemente ante la decisión que tomó el juez de enviar a la cárcel a Julián Ortegón, amigo de Naranjo, quien estuvo en la camioneta en la que llevan a Ana María, habría sido el motivo por el cual no se tiene información del joven y que probablemente no se presente ante las autoridades.

Asimismo, el medio indicó que a pesar que su abogado dijo que le iban a dar la cara a la justicia y que se trata de un ciudadano de bien, las autoridades no descartan ofrecer una recompensa por datos sobre su paradero.

Un investigador del caso, le indicó al diario que todo parece indicar que la última vez que vieron a Naranjo, este habría cambiado su aspecto físico y habría tomado un taxi.

<i><b>Dicen que cambió su aspecto, que lo vieron subir a un taxi y hasta que apagó el celular</b></i>, informó El Tiempo.

Allegados a la mujer, que murió por un fuerte golpe en la cabeza, le manifestaron a la Unidad Investigativa que no entienden por qué Paul no se ha hecho presente, sí afirmó que era inocente y no debía temer nada.

