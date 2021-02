Denuncian millonario desfalco por obras públicas en la Alcaldía de San Onofre, Sucre

Varios obreros trabajan en la construcción de una carretera, en Doha (Catar). EFE/Str/Archivo

Desde 2020, la actual Alcaldía de San Onofre, pidió a la Fiscalía de Sucre que se investigará la administración de la alcaldesa Maida Balseiro, quien había estado al mando de San Onofre en la pasada administración, esto porque según cuenta Leonardo Oliveros Mancilla, asesor jurÍdico de la actual administración, la mujer no quiso realizar un empalme con los nuevos funcionarios. Se encontró desorden administrativo y la pérdida de varios documentos en la tesorería de la Alcaldía; según la ex alcaldesa, se quemaron en un accidente a finales de 2019.

Razón por la que Oliveros, hizo un llamado al ente de control del departamento y los demás organismos de vigilancia pues, además de las denuncias ya mencionadas, se encontró una inconsistencia con unos contratos de obras públicas que hacen creer a la actual Alcaldía que hubo desfalcos millonarios por parte de la anterior administración.

Según el funcionario, fueron detectados contratos de obras públicas que se pagaron en su totalidad a los involucrados y no se ejecutaron, además, se perdieron o no hay registro de en dónde se invirtieron los recursos recaudados por impuestos y esto ocasionó una pérdida financiera importante en las cuentas del municipio.

“Esos temas se han venido denunciando en la medida que uno va encontrando los contratos, hay que recurrir a los bancos y encuentra uno que están pagos pero las obras no se hicieron y otras están inconclusas, esa es la situación más difícil en San Onofre” expresó el asesor jurÍdico

Vía Tolú-El Francés. Foto: Gobernación de Sucre

Además, Oliveros confirmó que, “El desfalco lo han calculado los contadores del municipio en más de 50.000 millones de pesos. Por ejemplo, hicieron contratos para una vía en el arroyo El Paujil por 2 .400 millones de pesos, obra que no hicieron y que no se sabe nada de la contratación. Esos contratos no los subieron al Secop, entonces tampoco se sabe cómo los pagaron de manera legal. Otro del arreglo de una vía urbana por 1.900 millones de pesos que tampoco fue ejecutado, pero todo se pagó”.

Por otro lado, Oliveros Mancilla, advirtió que los recursos que ya estaban programados y destinados para cubrir la deuda de los parafiscales de entidades como el ICBF y el Sena, desaparecieron y no se encuentran soportes de a dónde fueron destinados, por tal razón aún están pendientes esas obligaciones con dichas entidades, y lo peor, es que no se tienen los ingresos suficientes para cubrir esta deuda, ya que la anterior administración consumió todos los recursos.

Desde la Alcaldía de San Onofre se hizo un llamado al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para que se tome en serio las denuncias que ya se hicieron desde el 2020 y se agilice el proceso de investigación para que se tomen las medidas correspondientes frente a las inconsistencias encontradas durante la administración anterior.

Vea también:

Tragedia en Colombia: al menos nueve muertos y decenas de desaparecidos tras choque de dos lanchas en Tumaco

Así será febrero en Bogotá: conozca las nuevas medidas y restricciones que regirán en la ciudad