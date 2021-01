“Primera vez que siento los 32 años”: Juan Guillermo Cuadrado habló sobre su regreso a las canchas tras recuperarse de covid-19

Luego de que Cuadrado se consolidara como ganador de la primera versión del premio al Deportista del Año 2020 organizado por la Revista ‘La Liga’ y Tecnoglass, el deportista antioqueño tuvo la oportunidad de conversar con los periodistas Tito Pucetti y Ricardo Henao sobre sus perspectivas, de cara a los próximos partidos con la Selección Colombia y su rendimiento actual con Juventus en Italia.

En compañía de su hija Lucía, Cuadrado dio detalles de cómo ha sido afrontar su temporada 2021 en medio de la pandemia por covid-19 en Italia, donde además resultó contagiado en la primera semana de enero .

Ante la expectativa sobre su recuperación y posterior regreso a las canchas italianas, pero también a vestir la camiseta tricolor con su país, el lateral derecho bianconero se refirió a la llegada de Reinaldo Rueda a la dirección técnica de Colombia. Cuando le consultaron su opinión sobre este nuevo proceso deportivo, de cara a la clasificación a la Copa del Mundo Catar 2022, esto dijo el astro colombiano en diálogo con la Revista La Liga:

Del mismo modo, Cuadrado recibió el reconocimiento de los periodistas por la victoria de su club contra Napoli, con el que alzó el título de la Supercopa de Italia 2020. El colombiano reveló que sintió cansancio y tuvo que hacer un gran esfuerzo durante el segundo tiempo porque se sentía indispuesto y fatigado, teniendo en cuenta que había durado 28 días sin jugar luego de la derrota 0-3 contra Fiorentina el 22 de diciembre de 2020, partido donde además salió expulsado.

Luego de su recuperación tras el contagio de covid-19, Juan Guillermo contó que también sintió la edad en el camerino contra Napoli y se refugió en su fe para poder darlo todo en el segundo tiempo contra Napoli, donde acabó asistiendo el 2-0 final que le permitió coronarse como supercampeón italiano con su club. Así lo relató el futbolista en la entrevista:

Es difícil volver a jugar después de tanto tiempo. Cuando terminó el primer tiempo yo sentía como que me iba a desmayar prácticamente. El técnico habló un ratico ahí, yo no le estaba ni entendiendo y yo me fui para el baño y empecé a orar “Señor, ayúdame, dame tus fuerzas porque no puedo, siento como si me fuera a desmayar”. Empecé a orar y a orar y entré a la cancha y fui sintiendo como un nuevo aire, una nueva fuerza. Yo digo que eso tuvo que haber sido Dios, porque después de tanto tiempo sin jugar y aguantar todo, yo ni me lo esperaba. Eso sí, al otro día después del partido tenía todos los dolores del mundo que yo decía “Uy no, primera vez que siento los 32 años”