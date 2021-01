“Ni siquiera tengo palabras”: se acabó la paz entre Yina Calderón y Manuela Gómez

Un indicio que dejó Gómez, influenciadora y exprotagonista de Nuestra Tele indica que está peleada con la vendedora de fajas. Foto: Redes

Yina Calderón y Manuela Gómez , ambas salidas del reality show colombiano ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, dan de qué hablar por sus polémicas publicaciones en redes y por los constantes desencuentros que ocurren entre las influenciadoras.

Esta vez, Gómez, quien está saliendo de un cuadro de adicción a las drogas, fue la que puso en evidencia el posible fin de la paz entre las dos controversiales figuras públicas. Por medio de sus historias en Instagram, la también DJ inició una sesión de preguntas y respuestas entre ella y sus seguidores.

En las historias, respondió una pregunta que pedía actualizaciones acerca de su adicción. “Es un tema más que superado, gracias a Dios. Fue un proceso muy difícil, no les voy a mentir, pero ya estoy nítida para mi negocio, para mi vida, para mis proyectos, para mis planes”, explicó a su seguidor y añadió que “cuando uno quiere puede, es así de sencillo”, motivando a personas en su audiencia con posibles problemas de adicción a las drogas a que salgan de la situación.

Sin embargo, la conversación se tornó seria cuando a Gómez se le preguntó por su amiga -y a veces rival- Yina Calderón. “¿Por qué no te has vuelto a ver con Yina?”, formuló un usuario anónimo en la plataforma. Para lo que la vendedora de cosméticos respondió muy seriamente: “Ni siquiera tengo palabras, ni siquiera tengo palabras. No diré nada al respecto, por ahora”, sentenció sin dar más explicaciones.

La relación entre las influenciadoras había pasado por puntos bajos en el pasado; sin embargo, en julio del año pasado Gómez fue invitada a una de las ‘putifiestas’ de Calderón, en la cual se les vió muy amigables entre sí.

En un evidente estado de embriaguez, la hermana de la vendedora de fajas le quiso pasar el micrófono para que diera unas palabras en medio de la fiesta. Inesperadamente, Calderón se lanzó encima de Gómez para darle un beso apasionado, acto que es repetitivo entre las empresarias. “Dejemos de meter a la gente que ella es mi novia”, expresó la también cantante de guaracha. Al parecer, los tiempos de demostración de afecto y amistad quedaron en el pasado.

El estado de salud de Manuela Gómez

En los últimos meses, la exprotagonista de Nuestra Tele, Manuela Gómez, ha estado involucrada en eventos bastante sensibles que ha compartido con sus seguidores a través de Instagram. Desde que la empresaria confesó que sufría una adicción y había empezado un proceso de rehabilitación, sus seguidores la han visto llorar explicando lo difícil que es lidiar con el síndrome de abstinencia.

La influenciadora también ha detallado sus experiencias con su adicción, aunque no ha revelado hasta el momento a qué sustancia es adicta. Gómez ha contado entre lágrimas a sus seguidores que estuvo a punto de morir por una sobredosis y que fue esa situación la que la llevó a tomar la decisión de buscar ayuda profesional

En el pasado mes de diciembre, la empresaria realizó una nueva actividad de preguntas en sus historias de Instagram, donde aclaró más dudas sobre su proceso de rehabilitación y aseguró que lleva dos meses sin consumir drogas. Hasta el día de hoy, serían casi tres de no consumir.

“Dejé las drogas por voluntad propia, porque casi me muero de una sobredosis. Se los juro, estuve en la oscuridad varios minutos mientras mi cuerpo convulsionaba”, aseguró anteriormente la influenciadora.

Una de las primeras preguntas a Manuela Gómez fue si ya había dejado las drogas y que por qué ella había tenido un proceso tan rápido, pues fue hace dos meses que empezó a rehabilitarse. Gómez dijo que “no ha sido fácil, pero llevo dos meses limpia. Me siento renovada. Además, eso fue un compromiso que Dios y yo hicimos en una conversación que tuvimos así que eso ya es otro nivel, a Él no le puedo fallar”.

