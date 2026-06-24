Colombia

Avioneta de instrucción se accidentó en aeropuerto de Cartago y se partió en dos: estudiante a bordo salió ilesa

La aeronave se partió en dos tras la maniobra de aterrizaje y por poco se incendia. El alcalde del municipio, Juan David Piedrahíta, se pronunció sobre el incidente

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La estudiante que estaba piloteando la aeronave resultó ilesa - crédito @TwiterosCali/X

Una avioneta de instrucción adscrita a la Escuela de Aviación Halcones se partió en dos, luego de un incidente ocurrido en el aeropuerto Santa Ana, de Cartago, Valle del Cauca, la mañana del miércoles 24 de junio.

El hecho se registró cuando una estudiante de aviación intentaba aterrizar y la aeronave chocó con la pista. El impacto causó un daño importante en la aeronave y un conato de incendio.

Sin embargo, equipos de emergencia, entre ellos el personal de bomberos presentes en el puerto aéreo, acudieron de inmediato a la escena, y tras su oportuna reacción lograron controlar las llamas en estado inicial, rescatar a la estudiante y evitar una tragedia.

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El alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita López, confirmó en redes sociales el hecho y reportó que ninguna persona resultó lesionada.

La aeronave resultó seriamente afectada tras el aterrizaje fallido - crédito captura de pantalla @TwiterosCali/X
La aeronave resultó seriamente afectada tras el aterrizaje fallido - crédito captura de pantalla @TwiterosCali/X

“Estamos siguiendo todas las indicaciones de la Aeronáutica Civil para estos casos”, señaló el mandatario local.

Hasta ahora, las autoridades aeronáuticas mantienen bajo reserva técnica los detalles sobre la fase de vuelo o la maniobra que originó la emergencia. Desde la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se adelanta la investigación para establecer las causas exactas del incidente y determinar los factores mecánicos o humanos que pudieron influir en el accidente de la escuela de aviación.

Juan David Piedrahita , alcalde de Cartago, se pronunció tras el incidente - crédito @Juan_David_PL/X
Juan David Piedrahita , alcalde de Cartago, se pronunció tras el incidente - crédito @Juan_David_PL/X

Consejo de Estado confirmó nulidad de la elección de alcalde de Cartago y ordenó elecciones atípicas

A principios de junio de 2026, el Consejo de Estado ratificó la nulidad de la elección de Juan David Piedrahita López como alcalde del municipio vallecaucano por incurrir en doble militancia política durante la campaña electoral.

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La decisión, emitida en segunda instancia, confirma el fallo previo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que había declarado la invalidez del acto de elección tras analizar las pruebas del proceso.

La sentencia judicial concluyó que Juan David Piedrahita López vulneró las reglas de pertenencia y apoyo político establecidas en la normativa electoral colombiana, ya que incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo.

Esta figura prohíbe a los candidatos respaldar de manera simultánea aspiraciones de distintas colectividades o campañas, lo que derivó en la pérdida de su investidura como alcalde del municipio.

La corporación concluyó que se acreditó la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo hacia las candidaturas al Concejo de Cartago de candidatos de los partidos la Unión por la Gente, Centro Democrático y Salvación Nacional. Al analizar los videos y fotografías allegados por los demandantes, se determinó que existieron actos de apoyo concretos e inequívocos hacia aspirantes que no formaban parte de la colectividad política a la que pertenece el demandado”, se leyó en el comunicado del Consejo de Estado.

Los respaldos “fueron expresados en una reunión proselitista en un sitio público y transmitidos a través de los medios de comunicación”.

Juan David Piedrahita López había llegado al poder en enero de 2024 - crédito Alcaldía de Cartago
Juan David Piedrahita López llegó al poder en enero de 2024, pero no llegaría al término de su mandato en 2027 - crédito Alcaldía de Cartago

El proceso se originó a partir de una demanda que cuestionó la legalidad de la elección y alegó la existencia de doble militancia por parte del entonces candidato. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su fallo de marzo de 2025, encontró mérito en estos señalamientos y la decisión fue posteriormente revisada y confirmada por el Consejo de Estado, cerrando la discusión jurídica en sede de lo contencioso administrativo.

Con la confirmación de la nulidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá convocar elecciones atípicas en Cartago, dado que restan más de 18 meses para la finalización del actual período, previsto hasta el 31 de diciembre de 2027. La campaña para elegir un nuevo alcalde que complete el período iniciará formalmente el 31 de enero de 2026.

La doble militancia, dentro del sistema electoral colombiano, impide que los candidatos o funcionarios apoyen al mismo tiempo aspiraciones de partidos diferentes o respalden candidatos ajenos a su colectividad.

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