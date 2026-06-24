Esto fue lo que hizo Daniel Muñoz con su primer sueldo como futbolista: “Después de eso, casi no me quedó nada”

Así fue el gol de Daniel Muñoz ante República Democrática del Congo por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026, que clasificó al equipo a la segunda ronda del torneo - crédito TyC Sports

Daniel Muñoz le entregó una parte de su primer sueldo como futbolista profesional a su mamá, otra porción la utilizó para pagar los recibos del apartamento donde vivía con un compañero de Águilas Doradas y el restante para el día a día durante ese primer mes como jugador del equipo antioqueño. Eso fue lo que hizo el lateral derecho de la Selección Colombia, goleador del equipo en las primeras dos fechas de la Copa del Mundo 2026, con su primer sueldo.

El jugador fue el encargado de revelarlo en entrevista con el pódcast LaMáquinaPódcast: “Fue como una recompensa a mi mamá por creer tanto en mí y lo otro pues en el agua, internet y luz que debíamos pagar. Ya después de eso casi no me quedó nada para el día a día del mes, pero yo le prometí a mi mamá que esa cuotica podía ir subiendo de acuerdo a lo que yo siguiera ganando”, reveló el jugador.

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Daniel Muñoz con la camiseta de Águilas Doradas, equipo con el que debutó como futbolista profesional - crédito Dimayor

Historia de Daniel Muñoz

Y es que ese primer sueldo como futbolista profesional fue recompensa a su persistencia para lograr el sueño. No fue fácil, pues lo rechazaron más de 20 equipos antes de firmar el contrato como futbolista de Águilas Doradas. “Comencé a ver cómo mis compañeros de la escuela donde estaba fueron llamados por un club profesional y a mí nada, ahí fue cuando comencé a hacer pruebas en equipos del exterior”, confesó Muñoz.

Cruz Azul de México fue uno de los primeros equipos donde se probó en el exterior, allí fue seleccionado para ser contratado, pero todo se frenó por ser menor de edad. “Ellos se percataron de que yo tenía 17 años hasta que ya iba a firmar el contrato, y yo los acaba de cumplir, me tocaba esperar casi un año y no aguantaba. Por eso no se dio mi llegada a Cruz Azul de México”, contó Muñoz. En ese club alcanzó a cruzarse con Teófilo Gutiérrez, el futbolista colombiano que jugaba en aquel entonces en ese equipo mexicano. “De hecho hay una anécdota muy bacana y es que él reconoce que yo soy colombiano, entonces me ofrece llevarme a mi casa y tuvimos que salir por la parte de atrás del centro de entrenamiento porque ya él se iba a ir del equipo, entonces los hinchas lo buscaban. Al final, hasta me dio dinero para comprarme algo de tomar”, recordó.

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El colombiano Daniel Muñoz marca un gol que posteriormente fue anulado - crédito Eloisa Sánchez/Reuters

Cuánto gana Daniel Muñoz

Daniel Muñoz gana aproximadamente $3.1 millones de libras esterlinas al año (unos $3.6 millones de euros) jugando en el Crystal Palace de la Premier League. Esto equivale a un salario semanal de cerca de $60,000 libras esterlinas. La conversión al peso colombiano registra que son equivalentes a $14.000 millones de pesos al año en su contrato actual.

Esta cifra se calcula utilizando una tasa de cambio promedio de cerca de $4.516 pesos por cada libra esterlina. El desglose estimado de sus ganancias brutas en moneda colombiana equivale a:

Salario anual: $14.002.235.000.

Salario mensual: $1.166.852.916.

Salario semanal: $271.011,000.

El colombiano Daniel Muñoz celebra su primer gol junto a Luis Díaz y Juan Quintero - crédito Raquel Cunha/Reuters

Estadísticas de Daniel Muñoz en su carrera

Daniel Muñoz se ha consolidado como uno de los laterales derechos más completos de Colombia. Inició su carrera profesional en Águilas Doradas, donde disputó 81 partidos y marcó 3 goles; luego pasó por Atlético Nacional, registrando 27 juegos y 7 anotaciones.

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En KRC Genk sumó 122 apariciones, 16 goles y 15 asistencias, mientras que con Crystal Palace acumula 85 partidos, 8 goles y 12 asistencias.

Con Colombia supera las 40 convocatorias y destaca por su potencia física, velocidad, recuperación y llegada al área rival. Además, es reconocido por su regularidad, liderazgo defensivo y capacidad para competir al máximo nivel internacional.