Colombia

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

El cantante colombiano pidió dejar atrás la polarización y confiar en la nueva administración, invitando a los ciudadanos a apoyar la gestión del presidente electo más allá de las diferencias políticas

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Jhonny Rivera se pronuncia sobre las elecciones y aboga por el fin de la polarización en Colombia - crédito @jhonnyrivera / Instagram
Jhonny Rivera se pronuncia sobre las elecciones y aboga por el fin de la polarización en Colombia - crédito @jhonnyrivera / Instagram - REUTERS/Luisa González

El cantante colombiano Jhonny Rivera se sumó a las voces del mundo del entretenimiento que han opinado sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, un resultado que ha generado intensas reacciones en la opinión pública nacional.

Rivera, reconocido por su cercanía con sus seguidores, abordó el tema durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde suele interactuar de manera directa con quienes lo siguen.

A raíz de una consulta hecha por un fanático sobre su postura frente al nuevo mandatario, Rivera decidió expresar abiertamente su opinión sobre el momento político que atraviesa Colombia. El artista subrayó la importancia de dejar de lado las divisiones que, según él, se profundizaron durante la contienda electoral y terminaron por impactar incluso la convivencia familiar.

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El artista dio un discurso que emocionó a sus seguidores - crédito Senado de la República
Jhonny Rivera se sumó al debate nacional tras la elección de Abelardo de la Espriella, generando eco con su postura en redes sociales - crédito Senado de la República

“Independientemente de los pensamientos de cada persona, el presidente del bando que sea, lo que uno debe desear es que le vaya bien, que gobierne bien, que gobierne para todos”, manifestó Rivera, invitando a sus seguidores a mirar más allá de las preferencias políticas y a priorizar el bienestar colectivo.

El cantante remarcó que la polarización perjudica a la sociedad y advirtió sobre los costos personales de dejar que las diferencias políticas interfieran en los vínculos más cercanos. “Nosotros los colombianos tenemos que dejar la polarización. Entre las familias estamos agarrados y eso no tiene sentido”, reflexionó.

En su mensaje, Rivera también hizo un llamado a la aceptación y a la confianza en el proceso democrático. Consideró que la etapa electoral ya había concluido y que ahora corresponde darle una oportunidad al presidente electo para que demuestre con hechos su capacidad de gobernar. “Ya la competencia pasó, el que quedó, quedó. Hay que darle la oportunidad y tener fe, es lo que yo pienso”, señaló el intérprete, mostrando una actitud abierta y conciliadora ante el inicio de una nueva administración.

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Tras la victoria de Abelardo de la Espriella, Rivera destacó la importancia de aceptar los resultados y superar la polarización - crédito REUTERS/Charlie Cordero
Tras la victoria de Abelardo de la Espriella, Rivera destacó la importancia de aceptar los resultados y superar la polarización - crédito REUTERS/Charlie Cordero

La posición de Rivera, caracterizada por la mesura y el deseo de unidad, fue bien recibida por muchos de sus seguidores, que valoraron el tono conciliador y el énfasis en la necesidad de reconstruir el tejido social tras una campaña electoral marcada por la confrontación. En redes sociales, sus palabras motivaron mensajes de apoyo y reflexiones sobre la importancia de superar los antagonismos para avanzar como país.

El comentario de Rivera se suma a los pronunciamientos de otras figuras públicas que han pedido dejar atrás los enfrentamientos y enfocarse en el futuro de Colombia. Su intervención refuerza el llamado a la tolerancia y al respeto por las diferencias, recordando que el éxito de cualquier gobierno depende también del respaldo y la confianza de la ciudadanía en su conjunto.

Jhonny Rivera celebra 20 años de carrera con dos llenos totales en el Movistar Arena de Bogotá - crédito breakfast_live / Instagram
El cantante instó a dejar atrás las diferencias políticas y apoyar el mandato de Abelardo de la Espriella por el bienestar del país - crédito breakfast_live / Instagram

En las horas previas a conocerse los resultados definitivos de las elecciones presidenciales, Jhonny Rivera ya había hecho un llamado a la calma y al respeto entre los colombianos. A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante pidió a sus seguidores evitar confrontaciones y mantenerse al margen de disputas políticas que pudieran afectar los lazos personales.

Buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para ir a votar? Yo también, ya voy para mi pueblo a votar. Bueno, imposible no hablar de política. Pero bueno, no voy a expresar ninguna inclinación porque nunca lo haré. Porque yo a ustedes los quiero mucho, independientemente de cuál sea su inclinación política. A o B, no me importa”, expresó Rivera en su mensaje, subrayando que su vínculo con el público se basa únicamente en la música y no en ideologías partidistas.

El artista insistió en la importancia de la autonomía de cada votante y en la necesidad de no dejarse arrastrar por el caudal de información y desinformación que circula en redes. “Ustedes llegaron a mí no por política, sino por un gusto musical. Y yo respeto lo que usted piense y vote por quien usted crea. Usted ha visto y yo no tengo que enseñarle ni explicarle nada. Las redes están inundadas de información y de desinformación. O sea que de eso no vamos a hablar”, agregó.

Jhonny Rivera
Previo a conocerse los resultados, el cantante ya había exhortado a la calma y el respeto, pidiendo evitar discusiones políticas que dañen las relaciones personales - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Cerrando su intervención, Rivera enfatizó el valor de preservar el respeto y la convivencia, invitando a no desgastar los vínculos por diferencias de pensamiento: “Pero mi llamado es a que no se desgasten tratando de que X o Y persona piense como usted porque no lo va a lograr”. Su postura neutral y conciliadora fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron la prudencia y el sentido común en un contexto marcado por la polarización.

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