Colombia

Cristina Hurtado respondió a las críticas por pensar que Lumumba Vea hacía brujería: “Ahora resulta que yo tenía que saber”

El fanático más popular de República Democrática del Congo fue tendencia en redes sociales tras el partido de la Copa del Mundo

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La presentadora recibió señalamientos en redes sociales @CristinaHurtado/Instagram

En la noche del 23 de junio, Colombia derrotó 1-0 a República Democrática del Congo y se clasificó a la siguiente fase de la Copa del Mundo a falta de una fecha, en la que enfrentará a Portugal en Miami.

Además de la victoria colombiana y la presentación del arquero de RD Congo, algo que llamó la atención en Colombia fue la presencia de Michel Nkuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, en las tribunas del estadio de Guadalajara.

Entre la tendencia por la pose de estatua que mantuvo el africano durante los 90 minutos, se generó una polémica porque varias figuras públicas colombianas, desde el desconocimiento, afirmaron que Nkuka estaba haciendo brujería para evitar que la defensa de su nación fuera superada por los atacantes cafeteros.

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Cristina Hurtado fue blanco de críticas por su afirmación

- crédito EFE/ Francisco Guasco
El fanático fue tendencia en el mundo durante el partido de la Selección Colombia - crédito EFE/ Francisco Guasco

“Este tipo hincha del Congo está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal. No me gusta. ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón de Colombia?“, escribió la presentadora Cristina Hurtado en su cuenta de X durante el compromiso de la Selección Colombia.

Minutos más tarde, cuando se concretó el triunfo de la Tricolor, Hurtado publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que afirmó que “contra Dios nadie puede”, al referirse nuevamente al fanático de RD Congo.

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Debido a que Lumumba Vea es un homenaje a uno de los héroes de la independencia de la República Democrática del Congo, la presentadora recibió críticas en redes sociales por inferir que el hincha estaba haciendo brujería.

Cristina Hurtado en X
Esta fue la publicación que generó la polémica en Colombia - crédito @CrissHurtado/X

En medio de la polémica, Hurtado reaccionó para asumir su error y asegurar que no tenía conocimiento sobre la historia detrás del popular fanático congoleño.

Ahora resulta que yo tenía que saber sobre la historia de independencia de la República Democrática del Congo, y que tenía que tener clarísimo quién era el personaje que ayer estaba en el estadio de fútbol como una estatua con la mano arriba. Ya sé, ya me contaron con el bombardeo de comentarios, ya busqué en internet, porque gracias a Dios tenemos esta herramienta para conocer cosas del mundo”.

Hurtado agradeció a quienes le explicaron la historia del fanático africano y lamentó los mensajes con insultos que recibió tras el partido de Colombia.

“Estoy segura de que la mayoría de colombianos, que éramos los directamente involucrados en el partido de anoche, no teníamos ni idea de quién era. Nos llama la atención una persona vestida de esa manera, quieto durante todo el partido, llama la atención de cualquiera. Qué bueno que nos lleve a investigar, pero no es necesario tratar mal a la gente porque no sepa esa historia”, fueron las palabras de la presentadora.

El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe independentista Patrice Lumumba - crédito AP
El hincha congoleño Nkuka Mboladinga posa como una estatua del héroe independentista Patrice Lumumba - crédito AP

La historia de Lumumba Vea

Lumumba Vea, cuyo nombre real es Michel Nkuka Mboladinga, es un aficionado de la República Democrática del Congo que alcanzó notoriedad por su peculiar manera de apoyar a la selección nacional. Su historia destaca por su presencia en torneos como la Copa Africana de Naciones y la Copa del Mundo 2026, donde asiste a los partidos vestido con trajes vistosos y permanece completamente inmóvil, de pie y con el brazo derecho levantado, en una postura que replica la estatua de Patrice Lumumba, líder histórico congoleño.

Este gesto busca rendir homenaje a Lumumba y simboliza el orgullo y la memoria nacional. Mboladinga, que antes fue panadero, se convirtió en un personaje viral y referente para los hinchas del país. Su figura se transformó en un símbolo de perseverancia y respeto hacia la historia de la República Democrática del Congo, logrando reconocimiento tanto entre los aficionados como en los medios internacionales.

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