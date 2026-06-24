Colombia

‘Alerta’ reaccionó a las declaraciones de Piter Albeiro, que llamó “traidores” a quienes no votaron por Abelardo de la Espriella en Atlántico

El comediante hizo un llamado a su colega para bajar el tono, pues no es necesario continuar “incendiando” el país, teniendo en cuenta que el abogado finalmente fue reconocido como el presidente electo de Colombia

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Dos hombres sonríen directamente a la cámara. Uno lleva una camiseta roja y cárdigan negro, el otro una camisa de cuadros azules y blancos.
El humorista Piter Albeiro s fue duramente criticado por su colega Alerta, por la manera en la que se expresa de aquellos que no respaldaron a Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate por la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial se trasladó a Instagram, donde el humorista Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, le pidió públicamente a Piter Albeiro que bajara el tono después de que este llamara “traidores” a habitantes de la costa Atlántica que no votaron por el candidato de derecha.

En un video dirigido a su colega, Lozano cuestionó que se use esa etiqueta para referirse a una región que tomó una decisión distinta en las urnas.

“Frente a una descripción que él hace en las redes donde nombra a parte de la Costa Atlántica como traidores, ya que no participaron a favor de nuestro candidato, el doctor Abelardo de la Espriella”, dijo al explicar el motivo de su mensaje.

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El humorista Piter Albeiro escribió mensajes violentos en X ante resultados electorales - crédito @PITERALBEIRO/X
El humorista Piter Albeiro escribió mensajes violentos en X ante resultados electorales - crédito @PITERALBEIRO/X

El comediante planteó que el desacuerdo electoral forma parte del sistema democrático y no debería ser motivo de señalamientos personales. “Yo creo, compañero Peter, que no es necesario llamar traidores a una parte de los costeños. Que ellos hayan votado de forma diferente a nuestra línea política se llama democracia”, afirmó.

Lozano también sostuvo que una votación uniforme en una región completa no necesariamente es una señal saludable y recordó un resultado que, a su juicio, debería encender alertas si se repite como expectativa política.

“Si todos los costeños hubieran votado por nuestro candidato, sería de igual sospechoso a lo que vimos en una de las mesas de votación donde Cepeda sacó el cien por ciento”, dijo.

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En el mismo mensaje, Alerta insistió en que el triunfo ya estaba asegurado y que, por ese motivo, mantener la confrontación en redes no aporta. “Entonces, calma, ya ganó nuestro candidato Abelardo de la Espriella. Creo que lo demás sobra”, señaló.

El humorista mantiene su influencia cultural mediante su trabajo en YouTube y su trayectoria en el humor, aún en medio de litigios con la televisora - crédito Colprensa
Alerta le pidió a Piter Albeiro bajar el tono de la discusión política, pues ya ganaron con Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

El humorista cerró con un llamado a moderar el lenguaje en el debate digital, con una advertencia sobre el impacto de los mensajes agresivos en el clima político. “Además, ojo, los mensajes bruscos no vienen de nuestra parte. Ojo”, sostuvo.

La reacción de los seguidores en la publicación de Alerta no tardó en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Es cierto! Somos respetuosos. Piter Albeiro, lo dijo tal vez desde la emoción”; “No peelen por política, ustedes son unos grandes humoristas y no vale la pena que se disgusten por opiniones diferentes...”; entre otros.

La reacción de Piter Albeiro a quienes buscan candidato para 2030

La reciente elección presidencial en Colombia, celebrada el 21 de junio de 2026, culminó con la victoria de Abelardo de la Espriella, quien obtuvo cerca de 13 millones de votos según el preconteo oficial. La ajustada diferencia de apenas 248.000 votos y la alta participación evidenciaron el clima de polarización que marcó la campaña y el proceso electoral.

Tras el anuncio de los resultados preliminares, las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de debate y reacción, donde seguidores y detractores de los candidatos expusieron sus posturas.

Piter Albeiro ironizó sobre la rapidez con la que algunos ya piensan en las elecciones de 2030, llamando a la calma antes de anticipar escenarios futuros - crédito @PITERALBEIRO/ X
Piter Albeiro ironizó sobre la rapidez con la que algunos ya piensan en las elecciones de 2030, llamando a la calma antes de anticipar escenarios futuros - crédito @PITERALBEIRO/ X

En este contexto, Piter Albeiro, humorista y empresario colombiano, se destacó por manifestar su apoyo abierto a De la Espriella y por comentar sobre la dinámica poselectoral.

Con el inicio de la nueva semana, el humorista adoptó un tono más optimista y, a través de sus redes, ironizó sobre la rapidez con la que algunos sectores ya piensan en las elecciones de 2030, invitando a la calma antes de anticipar escenarios futuros.

La intervención de Piter Albeiro en X, en la que escribió: “No han terminado de contar los votos y ya hay gente buscando candidato para el 2030. Parce calma jajajaja”, generó reacciones divididas. Para algunos, su comentario reflejó alivio tras una campaña intensa; para otros, resultó poco conciliador frente a quienes respaldaron a Iván Cepeda.

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