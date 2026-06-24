Colombia

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Jorge Hugo Marín reveló en un video en sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia; ingresaron a su vivienda en la localidad de Chapinero y se llevaron varias de sus pertenencias, entre esas a su mascota

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El actor y director teatral Jorge Hugo Marín denunció que el domingo 21 de junio fue víctima de un robo en su casa en Bogotá y aseguró que lo drogaron: “Me dieron escopolamina, se me llevaron muchas cosas de mi casa, pero lo más importante y prioritario: se llevaron a mi perro, a Guaro”.

Marín, líder del colectivo teatral La maldita vanidad, contó que el hecho ocurrió en el barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, y que tras el asalto su principal preocupación es encontrar a su mascota. “Hace mucha falta en casa y sé que la está pasando bastante mal… Así que, por favor, ayúdenme a encontrarlo”, pidió.

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En un video publicado en sus redes sociales, el actor —conocido por su trabajo en Arelys Henao: canto para no llorar, Rigo y Enfermeras— describió a Guaro y explicó por qué cree que pudo haber sido sustraído durante el robo. “Para quienes lo conocen, es un cruce entre pastor alemán y pastor belga, es como un pastor alemán mediano”, dijo.

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El actor Jorge Hugo Marín pide para que le regresen a su mascota, que fue sacada de su apartamento durante un robo - crédito @jorgehugomarin/IG

El intérprete también hizo un llamado directo a quienes puedan aportar información sobre el paradero del animal. “Guaro, lo estamos esperando, así que aparece”, agregó.

En la publicación de búsqueda difundida por colegas del medio artístico, se solicitó apoyo a la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, además de la ciudadanía. “Si lo has visto o tienes cualquier información sobre su paradero, por favor, comunícate de inmediato a: 315 848 5513 y 315 633 6006”.

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Varios allegados al actor han replicado las imágenes del peludito, confiando en que a la brevedad alguien se encuentre con Guaro y se comunique para dar con el paradero. Se desconoce si el animal tenía microchip de rastreo para así dar más fácilmente con su paradero en caso de que los delincuentes lo abandonen en algún lugar.

Así puede evitar el robo de su mascota

El aumento de robos de mascotas en Bogotá ha generado preocupación entre familias y autoridades. Las cifras recientes indican que se han registrado cerca de 500 hurtos, muchos de ellos bajo una nueva modalidad que incluye extorsiones a los dueños. Las bandas responsables analizan a sus víctimas, enfocándose en animales de razas con valor económico y sentimental elevado.

Entre las estrategias delictivas más frecuentes se encuentra el uso de la fuerza: sujetos armados abordan a los dueños en parques o espacios públicos y, si no obtienen bienes materiales, optan por llevarse a la mascota. Otras variantes incluyen el ingreso a viviendas para sustraer animales y la suplantación de identidad de los propietarios en las afueras de locales comerciales.

El tercer perro en Colombia en recibir un marcapasos. Foto: Universidad CES
Hay una serie de recomendaciones por parte de las autoridades y una tiene que ver directamente con la responsabilidad de esterilizar a la mascota - crédito Universidad CES

Para evitar el robo de mascotas, las autoridades recomiendan varias medidas. La primera es la identificación adecuada del animal, preferiblemente con microchip, lo que facilita su recuperación en caso de extravío o hurto. También se aconseja el uso constante de collar y traílla durante los paseos, así como la supervisión directa en todo momento.

Otras sugerencias incluyen la esterilización de las mascotas, ya que los delincuentes buscan animales que puedan ser explotados en la reproducción y venta ilegal. También es fundamental informar a las autoridades sobre comportamientos sospechosos en parques o calles, investigar minuciosamente a paseadores antes de confiarles una mascota y nunca dejar atados a los animales fuera de locales comerciales.

Un consejo clave es evitar la compra de animales en redes sociales o lugares de dudosa procedencia, ya que esto alimenta el tráfico y fomenta el robo de mascotas.

Así, la vigilancia constante, la identificación y la responsabilidad en la tenencia pueden reducir el riesgo de ser víctima de estas mafias organizadas que aprovechan el vínculo emocional entre personas y animales para extorsionar y lucrar ilícitamente.

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