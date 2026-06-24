Colombia

Ernesto Samper pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella respetar la labor humanitaria en Colombia y respaldó un diálogo nacional tras las elecciones

El expresidente también expresó su apoyo al reconocimiento de los resultados electorales realizado por Iván Cepeda, planteando la necesidad de promover espacios de acercamiento entre distintos sectores políticos

Guardar
Google icon
Ernesto Samper solicitó al Gobierno entrante reconocer y respetar el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales y humanitarias que promueven la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en las regiones afectadas por el conflicto armado - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa
Ernesto Samper solicitó al Gobierno entrante reconocer y respetar el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales y humanitarias que promueven la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en las regiones afectadas por el conflicto armado - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

El expresidente de Colombia Ernesto Samper se pronunció sobre la situación de los territorios afectados por el conflicto armado y pidió al nuevo Gobierno respetar la labor de las organizaciones que promueven la aplicación del derecho internacional humanitario en distintas regiones del país. Sus declaraciones se produjeron en medio del proceso de oficialización de los resultados de la segunda vuelta presidencial que ratifican la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.

A través de una publicación en redes sociales, Samper destacó el trabajo que desarrolla la organización Vivamos Humanos, de la cual es fundador, y señaló que continuará impulsando acciones relacionadas con la protección de las comunidades que habitan en zonas donde persisten las dinámicas del conflicto armado.

PUBLICIDAD

“Seguimos adelante en el camino de defender la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en los 17 territorios colombianos donde está vigente la amenaza del conflicto armado, en los cuales viven 11 millones de colombianos amenazados por la guerra y actúan 850 organizaciones sociales que comparten nuestra misión”, escribió el exmandatario.

Asimismo, agregó: “Esperamos que el nuevo gobierno entienda y respete la importancia ética y social de la tarea humanitaria que hemos venido cumpliendo desde hace 25 años en Vivamos Humanos, la ONG que fundé y en la que trabajo por la paz territorial”.

Las declaraciones del expresidente se conocieron mientras avanza la transición hacia el nuevo Gobierno, luego de que las autoridades electorales concluyeran el escrutinio oficial correspondiente a la segunda vuelta presidencial.

PUBLICIDAD

El expresidente aseguró que actualmente existen 17 territorios colombianos donde persiste la amenaza de la confrontación armada, una situación que, según indicó, impacta a cerca de 11 millones de habitantes - crédito @ernestosamperp/X
El expresidente aseguró que actualmente existen 17 territorios colombianos donde persiste la amenaza de la confrontación armada, una situación que, según indicó, impacta a cerca de 11 millones de habitantes - crédito @ernestosamperp/X

Respaldo al reconocimiento de los resultados electorales

En otra segunda publicación, Samper se refirió al reconocimiento de los resultados electorales realizado por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, quien aceptó los resultados que dan como ganador de la contienda a Abelardo de la Espriella.

El exjefe de Estado manifestó su apoyo a la posición asumida por Cepeda y respaldó la propuesta de abrir espacios de diálogo entre diferentes sectores del país. “Apoyo el reconocimiento de las elecciones que acaba de hacer el senador @IvanCepedaCast y su propuesta de iniciar un diálogo nacional a través del cual encontremos la manera de acercarnos alrededor de temas que nos unan y no nos dividan y mucho menos nos enfrenten”, señaló Samper.

En el mismo pronunciamiento, agregó: “Al margen del simple registro estadístico electoral, está claro que en las elecciones se conformó un gran bloque de centro izquierda que debe articularse en un Frente Amplio –Alianza por la vida– que reúna a todas las fuerzas políticas y sociales que hicieron sentir su voz en favor del cambio. Así mismo nació una nueva derecha que estará a cargo de las responsabilidades del gobierno y que esperamos actúe de manera soberana e independiente de cualquier influencia extranjera”.

El exmandatario respaldó la decisión de Iván Cepeda de reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y aceptar el desenlace del proceso electoral - crédito @ernestosamperp/X
El exmandatario respaldó la decisión de Iván Cepeda de reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y aceptar el desenlace del proceso electoral - crédito @ernestosamperp/X

Las declaraciones se produjeron después de que Cepeda anunciara públicamente que aceptaba los resultados del proceso electoral y que su sector político asumiría una oposición institucional dentro de los marcos democráticos.

CNE ratifica la elección presidencial

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en la tarde del miércoles 24 de junio que concluyó el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial en los 32 departamentos del país, el Distrito Capital de Bogotá y los consulados en el exterior.

De acuerdo con la autoridad electoral, los resultados definitivos presentan una coincidencia del 99,97% con el preconteo provisional divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 21 de junio.

El reporte oficial ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo como vicepresidente, mediante una resolución expedida y posteriormente, a través de la entrega formal de credenciales a los mandatarios electos que se realizará el 25 de junio a las 10:00 a. m.

El escrutinio ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo como vicepresidente para el próximo periodo constitucional - crédito Charlie Cordero/REUTERS
El escrutinio ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo como vicepresidente para el próximo periodo constitucional - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Este procedimiento les permitirá asumir formalmente sus funciones constitucionales una vez se lleve a cabo la ceremonia de posesión ante el Congreso de la República el 7 de agosto, fecha en la que concluye el mandato del presidente Gustavo Petro.

Según la información oficial, la consolidación de los resultados avanzó con rapidez luego de que el Pacto Histórico retirara las impugnaciones que mantenía pendientes ante la Audiencia Nacional de Escrutinio. Asimismo, los representantes legales de la campaña de Iván Cepeda decidieron no presentar nuevos recursos relacionados con mesas de votación nacionales ni del exterior.

Temas Relacionados

Ernesto SamperADLEAbelardo de la EspriellaPaz territorialConflicto armado en ColombiaDiálogo nacionalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Pidieron la revocatoria de una alcaldesa por falta de confianza y la gente no quiso firmar

Laura Londoño Rodríguez continuará con su gestión, que concluye en 2027. El comité promotor de la revocatoria había alegado falta de ejecución por parte de la funcionaria

Pidieron la revocatoria de una alcaldesa por falta de confianza y la gente no quiso firmar

Gobernador de Antioquia reaccionó a nuevo escándalo de Petro: “Cómo no iba a crecer el Clan del Golfo si tenía todo para jugar a “los congelados”

Según Andrés Julián Rendón, la inacción estatal y la exposición de la inteligencia militar facilitaron la expansión de organizaciones ilegales, al señalar al exministro de Defensa Iván Velásquez y al excomisionado Danilo Rueda como uno de los responsables de la protección a grupos al margen de la ley

Gobernador de Antioquia reaccionó a nuevo escándalo de Petro: “Cómo no iba a crecer el Clan del Golfo si tenía todo para jugar a “los congelados”

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: Iván Cepeda y Aida Quilcué asumen curules y anuncian férrea oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

Tras completarse la revisión de las actas de votación en el país y el exterior, el organismo electoral dejó en firme los resultados de la segunda vuelta y alista la proclamación oficial de la fórmula ganadora conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: Iván Cepeda y Aida Quilcué asumen curules y anuncian férrea oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella

Sismo hoy: se registró un temblor en San Fernando, Perú con magnitud 4.6

El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que sufre una alta actividad sísmica

Sismo hoy: se registró un temblor en San Fernando, Perú con magnitud 4.6
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

ENTRETENIMIENTO

Cristina Hurtado respondió a las críticas por pensar que Lumumba Vea hacía brujería: “Ahora resulta que yo tenía que saber”

Cristina Hurtado respondió a las críticas por pensar que Lumumba Vea hacía brujería: “Ahora resulta que yo tenía que saber”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Yailin ‘La Más Viral’ impacta en redes sociales tras mostrar su nueva imagen sin implantes

‘Alerta’ reaccionó a las declaraciones de Piter Albeiro, que llamó “traidores” a quienes no votaron por Abelardo de la Espriella en Atlántico

Deportes

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Esto fue lo que hizo Daniel Muñoz con su primer sueldo como futbolista: “Después de eso, casi no me quedó nada”

Suiza superó a Canadá en un cierre de máxima intensidad del Grupo B del Mundial 2026

Croacia se complicó en el Mundial 2026: estas son sus cuentas para clasificar en el grupo L

Daniel Muñoz no comenzó como lateral derecho en el fútbol: esta es la posición que tuvo en sus inicios