Ernesto Samper pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella respetar la labor humanitaria en Colombia y respaldó un diálogo nacional tras las elecciones

Ernesto Samper solicitó al Gobierno entrante reconocer y respetar el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales y humanitarias que promueven la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en las regiones afectadas por el conflicto armado - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Colprensa

El expresidente de Colombia Ernesto Samper se pronunció sobre la situación de los territorios afectados por el conflicto armado y pidió al nuevo Gobierno respetar la labor de las organizaciones que promueven la aplicación del derecho internacional humanitario en distintas regiones del país. Sus declaraciones se produjeron en medio del proceso de oficialización de los resultados de la segunda vuelta presidencial que ratifican la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.

A través de una publicación en redes sociales, Samper destacó el trabajo que desarrolla la organización Vivamos Humanos, de la cual es fundador, y señaló que continuará impulsando acciones relacionadas con la protección de las comunidades que habitan en zonas donde persisten las dinámicas del conflicto armado.

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“Seguimos adelante en el camino de defender la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en los 17 territorios colombianos donde está vigente la amenaza del conflicto armado, en los cuales viven 11 millones de colombianos amenazados por la guerra y actúan 850 organizaciones sociales que comparten nuestra misión”, escribió el exmandatario.

Asimismo, agregó: “Esperamos que el nuevo gobierno entienda y respete la importancia ética y social de la tarea humanitaria que hemos venido cumpliendo desde hace 25 años en Vivamos Humanos, la ONG que fundé y en la que trabajo por la paz territorial”.

Las declaraciones del expresidente se conocieron mientras avanza la transición hacia el nuevo Gobierno, luego de que las autoridades electorales concluyeran el escrutinio oficial correspondiente a la segunda vuelta presidencial.

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El expresidente aseguró que actualmente existen 17 territorios colombianos donde persiste la amenaza de la confrontación armada, una situación que, según indicó, impacta a cerca de 11 millones de habitantes - crédito @ernestosamperp/X

Respaldo al reconocimiento de los resultados electorales

En otra segunda publicación, Samper se refirió al reconocimiento de los resultados electorales realizado por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, quien aceptó los resultados que dan como ganador de la contienda a Abelardo de la Espriella.

El exjefe de Estado manifestó su apoyo a la posición asumida por Cepeda y respaldó la propuesta de abrir espacios de diálogo entre diferentes sectores del país. “Apoyo el reconocimiento de las elecciones que acaba de hacer el senador @IvanCepedaCast y su propuesta de iniciar un diálogo nacional a través del cual encontremos la manera de acercarnos alrededor de temas que nos unan y no nos dividan y mucho menos nos enfrenten”, señaló Samper.

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En el mismo pronunciamiento, agregó: “Al margen del simple registro estadístico electoral, está claro que en las elecciones se conformó un gran bloque de centro izquierda que debe articularse en un Frente Amplio –Alianza por la vida– que reúna a todas las fuerzas políticas y sociales que hicieron sentir su voz en favor del cambio. Así mismo nació una nueva derecha que estará a cargo de las responsabilidades del gobierno y que esperamos actúe de manera soberana e independiente de cualquier influencia extranjera”.

El exmandatario respaldó la decisión de Iván Cepeda de reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial y aceptar el desenlace del proceso electoral - crédito @ernestosamperp/X

Las declaraciones se produjeron después de que Cepeda anunciara públicamente que aceptaba los resultados del proceso electoral y que su sector político asumiría una oposición institucional dentro de los marcos democráticos.

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CNE ratifica la elección presidencial

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en la tarde del miércoles 24 de junio que concluyó el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial en los 32 departamentos del país, el Distrito Capital de Bogotá y los consulados en el exterior.

De acuerdo con la autoridad electoral, los resultados definitivos presentan una coincidencia del 99,97% con el preconteo provisional divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil el pasado 21 de junio.

El reporte oficial ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo como vicepresidente, mediante una resolución expedida y posteriormente, a través de la entrega formal de credenciales a los mandatarios electos que se realizará el 25 de junio a las 10:00 a. m.

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El escrutinio ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y de José Manuel Restrepo como vicepresidente para el próximo periodo constitucional - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Este procedimiento les permitirá asumir formalmente sus funciones constitucionales una vez se lleve a cabo la ceremonia de posesión ante el Congreso de la República el 7 de agosto, fecha en la que concluye el mandato del presidente Gustavo Petro.

Según la información oficial, la consolidación de los resultados avanzó con rapidez luego de que el Pacto Histórico retirara las impugnaciones que mantenía pendientes ante la Audiencia Nacional de Escrutinio. Asimismo, los representantes legales de la campaña de Iván Cepeda decidieron no presentar nuevos recursos relacionados con mesas de votación nacionales ni del exterior.