El registro que preocupa a la Selección Colombia de cara al partido ante Portugal: Luis Díaz es el máximo responsable

Resumen, las mejores jugadas y el gol del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo. Partido en el que la Tricolor registró siete fueras de lugar - crédito TyC Sports

La Selección Colombia ha sido el equipo que más veces ha caído en fuera de lugar de la Copa del Mundo 2026 con diez en total. Ese es el registro estadístico que deberán mejorar los dirigidos por Néstor Lorenzo, de cara al partido frente a la Selección de Portugal en la tercera fecha del grupo K del Mundial, duelo que definirá cuál equipo se quedará con el liderato, si Colombia, que le basta con un empate para asegurar ese lugar, o Portugal, que debe ganar si quiere terminar como líder.

El jugador que más veces ha terminado en fuera de lugar es Luis Díaz con seis en total, por eso es el máximo responsable de ese registro con el que termina la Tricolor tras la finalización de la segunda fecha en esta primera ronda del torneo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociativo FIFA, en su sitio web oficial, el fuera de lugar (o fuera de juego) es una regla del fútbol que sanciona al jugador atacante que recibe un pase adelantado situándose detrás de la línea defensiva rival. Ocurre exactamente cuando un jugador está más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo jugador del equipo contrario.

Luis Díaz, extremo de la Selección Colombia, en medio de uno de sus remates contra República Democrática del Congo - crédito Daniel Becerril/Reuters

El ranking de los equipos que más caen en fuera de lugar de la Copa del Mundo 2026

Colombia lidera el ranking de equipos que más caen en esos fueras de lugar, le siguen las selecciones de:

Corea del Sur - 8

Brasil - 8

Senegal - 7

El resto de las selecciones oscilan entre los tres y cuatro fuera de lugar en total, tras las dos primeras fechas de la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

Luis Díaz, de Colombia, reacciona tras marcar un gol que posteriormente fue anulado contra la República Democrática del Congo - crédito Daniel Becerril/Reuters

Las perspectivas de ese registro: no todo es malo

Este dato significa que los jugadores de la Selección Colombia, sobre todo los delanteros, deben mejorar la concentración cuando están en el último tercer cuarto de cancha. No caer en un fuera de lugar requiere de concentración, para estar pendiente de cuál es la posición del defensor más retrasado y así no estar por delante de él. Sin embargo, también significa que la Selección Colombia tiene una presencia en ataque constante, porque para quedar en fuera de lugar una de las premisas es que, quien cae en esa posición, estaba en fase de ataque. Es la visión positiva de ese registro de la Tricolor.

La explicación de que Luis Díaz sea el jugador que más cae en fuera de lugar tiene que ver, entre otras cosas, con que es el atacante con más minutos de la Selección Colombia en esta Copa del Mundo 2026: 160 en total. Fue titular ante Uzbekistán, pero fue sustituido por Jaminton Campaz, y jugó todo el partido ante República Democrática del Congo. Naturalmente, ante mayor cantidad de minutos jugados, más margen de caer en fuera de lugar.

PUBLICIDAD

El colombiano Daniel Muñoz celebra su primer gol junto a Luis Díaz y Juan Quintero - crédito REUTERS/Raquel Cunha

¿Cómo se miden los fueras de lugar de forma automática?

El fuera de juego semiautomático (SAOT) es una tecnología creada para ayudar a los árbitros a tomar decisiones más rápidas y precisas en jugadas de posición adelantada. Para el Mundial 2026, el sistema utiliza inteligencia artificial, cámaras especiales y sensores en el balón para detectar el instante exacto del pase y la ubicación de cada futbolista.

Hasta 12 cámaras siguen 29 puntos del cuerpo de los jugadores, mientras el balón envía datos constantemente para identificar el momento del contacto. Cuando existe un posible fuera de juego, la tecnología envía una alerta al equipo arbitral, que mantiene la decisión final.

Además, genera gráficos en 3D para explicar las jugadas a los aficionados. El objetivo principal es reducir errores humanos, mejorar la transparencia y agilizar los tiempos de revisión del VAR durante los partidos del torneo. El sistema también permitirá que las revisiones sean más claras para los espectadores, ya que las repeticiones mostrarán una recreación virtual de la jugada.

PUBLICIDAD

A diferencia del VAR tradicional, que depende más de líneas trazadas manualmente, esta tecnología automatiza gran parte del proceso y ayuda a determinar con mayor exactitud si un jugador estaba adelantado o habilitado.