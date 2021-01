“Le tiene que gustar a ella”: novio de Aída Victoria Merlano revela cómo escogen con quién tener un trío

Aída Merlano y su novio, Lumar Alonso, tienen aventuras con personas que la joven influenciadora escoge. Foto: Redes sociales

Aída Victoria Merlano , hija de la prófuga exsenadora conservadora Aída Merlano, toca temáticas controversiales en sus redes sociales que la convierten en tendencia nacional. Esta vez, se supo cuáles son sus preferencias a la hora de escoger a otra persona que se una a ella y a su novio, Lumar Alonso, a la hora de tener relaciones sexuales.

Alonso, quien respondía preguntas en su cuenta de Instagram, recibió una en la que un usuario anónimo indagaba acerca de los requisitos para aplicar para un trío con la pareja. El novio de la barranquillera respondió que, para estas ocasiones, Merlano es la que toma la decisión final.

“Yo creo que Aída Victoria ha hablado mucho sobre este tema y está más que claro que ella es la que decide. Le tiene que gustar es a ella. Yo solamente observo”, indicó Alonso, quien respondió sonriente a la indagación de su seguidor o seguidora.

El novio de Aída Victoria Merlano respondió a una propuesta indecente en Instagram

No es la primera vez que la controversial pareja habla de sus encuentros sexuales múltiples. A principios de enero, la influenciadora realizó un ‘en vivo’ a través de su cuenta de Instagram. Durante dicha trasmisión, en el fondo, se escuchó a su novio, quien le hizo una propuesta subida de tono. El hombre le propuso a Merlano que hicieran un trío sexual con Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia.

El hombre le dice que a él prefiere experiencias excéntricas y luego, Aída menciona que le gustan varias cosas que hace Epa Colombia en sus redes. Merlano mencionó que, como mujer, no le llama la atención, a lo que su novio le dice “¿no te gustaría verla en cuatro y yo ‘epa’. Cada vez que yo la empuje, ella (diga) ‘epa’?”, Enseguida Merlano se rió y dijo que hay cosas que la excitan, pero esa no era una de ellas.

Frente al tema de los tríos, Merlano ya se había pronunciado en otro ‘en vivo’ con la DJ Marcela Reyes. En la entrevista que dirigió Reyes, la joven dijo: “a mí me gustan las mujeres y realmente disfruto un trío. Mi novio me ve feliz y a él le gusta, entonces siempre se siente como si nosotros nos estuviéramos comiendo a una vieja. Me parece chévere el tema de los tríos, pero uno tiene que tener reglas”.

También expresó que estos encuentros se deben dar con personas que no hagan parte de su círculo social y explicó que ella es la dominante en ese tipo de ocasiones, por lo que el papel de Lumar es “más de director. Él me dice, hazle aquí y esto”. Finalmente dijo que no necesita emborracharse para acceder a un trío.

Este mes, se supo que la influenciadora cortó comunicación con su madre, la exsenadora, por el contenido subido de tono en sus redes sociales. “Ella y yo casi no hablamos, pasaron cosas más delicadas entre ella y yo”, explicó Merlano Manzaneda, quien narró la pelea que tuvo con su mamá a W Radio.

“Ella, en una discusión bastante dura que tuvo conmigo, me cuestionó por las cosas que yo hacía. Me dijo que me iba a cortar el apoyo económico. Le dije que yo no dependía económicamente de ella, solo vivía en la casa de ella. A las 2 semanas me fui de la casa y corté comunicación con ella y no supe nada de ella hasta diciembre, que volví a hablarle”, reveló, haciendo referencia a su contenido sexual en redes e indicó que desde diciembre de 2019 no recibe dinero de la polémica excongresista conservadora.

Merlano cuenta con contenido bastante subido de tono en redes. Entre las marcas que la patrocinan, las cuales le dan el sustento a la también empresaria, están tiendas de juguetes sexuales y material erótico.





