Si podía hacerle la vida imposible, me alegraba el día: Juan Pablo Montoya recuerda sus duelos con Michael Schumacher

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya quien regresará a la competencia este fin de semana tras varios días de para, es uno de los pocos que puede presumir su paso por varias categorías del deporte a motor. Uno de sus mejores momentos lo vivió en la Fórmula 1, competición de automovilismo más popular a nivel internacional, cuando hizo parte de los equipos BMW Williams y McLaren Mercedes .

A pesar de que su carrera en la F1 no fue larga, ya que llegó en el 2001 y corrió su última temporada en 2006, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos siempre se caracterizó por ser agresivo en su forma de conducir, y esto le permitió ser un claro contendiente para el legendario alemán Michael Schumacher, máximo campeón en la historia hasta el año pasado, pues Lewis Hamilton igualó su record de siete títulos en el 2020.

Antes de irse a la NASCAR disputó cinco temporadas y media arriba de los monoplaza de Williams y McLaren , desde el 2001 hasta el 2004 y desde el 2005 hasta mediados del 2006 en cada uno, respectivamente. Durante ese tiempo ganó 7 carreras, entre ellas el Gran Premio de Mónaco en 2003, consiguió 30 podios y logró 13 poles. No obstante, será recordado por los grandes duelos en los que se vio involucrado junto a Schumacher.

El más destacado, y que quedará en la memoria de muchos de los aficionados de ese deporte, se presentó en el Gran Premio de Brasil del 2001 cuando al momento de lanzar la carrera, tras un incidente presentado, Montoya a bordo del Williams sobrepasó por la parte interna de la carreta al alemán que no tuvo otra opción que perder el primer lugar de la carrera, este es considerado como uno de los adelantamientos más populares de los últimos tiempos .

Con respecto a esa gran rivalidad entre ambos, el bogotano, en una entrevista con The Race, aceptó que hacer sufrir a Michael era uno de sus grandes placeres.

A diferencia de algunos de sus colegas Juan Pablo Montoya nunca mostró un temor hacia Schumacher, al contrario, cuando entraba a la pista lo único que quería era demostrar sus condiciones y pelear de tú a tú con él.

“El problema es que simplemente no me importaba. Quiero decir que me importa porque quería vencerlo. Pero no me importaba. La gente le tenía mucho respeto y le decían ‘¡oh, es Michael! Y yo estaba como eh, es Michael”, afirmó.