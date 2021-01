“Es un desinfectante de superficies”: Invima vuelve alertar sobre los peligrosos efectos de tomar dióxido de cloro

Fotografía de productos usados por promotores del uso del dióxido de cloro diluido en agua en proporciones específicas para tratar pacientes con COVID-19, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Desde que inició la pandemia del covid-19, muchos empezaron a compartir supuestos ‘remedios’ caseros que ayudaban a evitar que el virus entrara al cuerpo o, que una vez infectados, estas sustancias eran benéficas para tratar la enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha en Colombia no se ha autorizado ningún tratamiento que cure el coronavirus.

El pasado 1 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), alertó sobre el uso del dióxido de cloro en Colombia para prevenir o tratar el covid-19, esto luego de recibir denuncias de que se estaría comercializando en el país.

“A la fecha no se han presentado solicitudes en Colombia ante el Invima, para realizar estudios clínicos sobre la seguridad y eficacia del dióxido de cloro en el tratamiento del Covid-19. El dióxido de cloro no es reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria; igualmente, no se encuentra incluido en norma farmacológica”, explicó en su momento la entidad.

Así mismo advirtió que, las personas que ingieran el químico tienen la probabilidad de sentir efectos adversos o sufrir daños como consecuencia de su ingesta.

El tema volvió a salir a flote, luego de que la modelo colombiana Natalia Paris, quien en los últimos días ha participado como Dj en diferentes fiestas sin distanciamiento o uso de tapabocas, recomendara a sus seguidores tomar dióxido de cloro.

Foto de redes sociales

Según la modelo paisa, todos los asistentes a la fiesta privada tomaron dióxido de carbono, “el remedio que te salva de la vacuna”. El comentario de la empresaria como respuesta a sus críticos generó muchos más comentarios en su contra, muchos de ellos diciéndole que es una “irresponsabilidad” de su parte, compartir esa información como verdadera.

“Definitivamente la ignorancia es atrevida. El dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada. Se usa como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, ya que se asemeja a la lejía o el cloro. Debería darle vergüenza salir a decir tantas estupideces. Mejor deje el manejo de tratamientos médicos a los especialistas”, comentó uno de los detractores a la recomendación de Paris.

Ante esta polémica, nuevamente salió el Invima a aclarar que esta sustancia se usa para desinfectar superficies y no para que un ser humano lo ingiera.

“Reiteramos nuestra alerta sobre el dióxido de cloro ya que este no cuenta con un registro sanitario que permita su comercialización como alternativa terapéutica para la covid-19. Su uso está probado como desinfectantes de superficies” , indicó la coordinadora del Grupo de Investigación Clínica del Invima, Sindy Paola Pulgarín, en Noticias Caracol.

Desde el Invima reiteraron que, hasta la fecha no existe ningún tratamiento o medicamento que haya demostrado ser seguro y eficaz para curar la enfermedad generada por el Sars-CoV-2.

Efectos adversos por tomar dióxido de cloro

A nivel internacional, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, FDA, emitió el 8 de abril de 2020, una carta de advertencia por la comercialización de productos fraudulentos y peligrosos de dióxido de cloro conocidos como “Solución Mineral Milagrosa” para la prevención y el tratamiento del coronavirus.

En relación con el consumo de productos con dióxido de cloro, se destacan los siguientes efectos: Insuficiencia respiratoria; cambios en la actividad eléctrica del corazón; baja presión sanguínea causada por la deshidratación; insuficiencia hepática aguda; recuento bajo de células sanguíneas; y, vómito y diarrea severa.

(Infografía: Jovani Pérez)

Le puede interesar:

Qué pasará en los tres días de duelo nacional que decretó el Gobierno por la muerte de Carlos Holmes Trujillo

La relaciones entre Estados Unidos y Colombia se mantienen pero Joe Biden trae otro énfasis, asegura embajador de los Estados Unidos