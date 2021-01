Algunos colombianos no se vacunarán contra el covid-19 porque creen que les será implantado un chip

Imagen de referencia. Doctor recibe la vacuna contra la covid-19 en el Hospital Centinela Pablo Arturo Suárez, en Quito (Ecuador). EFE/ Jose Jacome

Este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), dio a conocer los resultados de una nueva Encuesta de Pulso Social, en ella, al consultar a los colombianos sobre su intención de vacunarse contra el covid-19, el 40,1% dijo que no se vacunaría, y el 3,8% de ellos, alegó a que esta negativa se debía a que creían que la inmunización se utilizaría para manipularlos, al implantarles un chip.

En entrevista con Blu Radio, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, indicó que efectivamente el deseo de no aplicarse la vacuna contra el covid-19 de ese grupo de personas encuestadas, recaía en que creían en la ‘teoría del chip inoculado’, con la cual grupos conspirativos han hecho creer que quienes sean inmunizados les será insertado un chip.

Sin embargo, Oviedo señaló a la emisora que gracias a las campañas pedagógicas sobre la vacuna que se han hecho en el país, el número de personas que creen que serán inoculadas con el chip disminuyó frente a las cifras recogidas a mediados de noviembre, cuando eran un 10% de los colombianos , quienes no se inmunizarían por dicha razón.

“Entre más bajo es el nivel educativo, hay mayor miedo de aplicarse la vacuna contra el coronavirus según la encuesta. Mientras que en la medida que el jefe o la jefa del hogar tienen título profesional o universitario, encontramos una menor reticencia a querer aplicarse la vacuna”, explicó el director del Dane a Blu Radio.

El 3,8% de los colombianos no se vacunaría por miedo a que les inserten un chip. Foto: Dane.

Las cifras de le Encuesta Pulso Social, así mismo revelaron que entre otras razones por las que los colombianos no se vacunarían están que el 65,5% de los encuestados dijo que no recibiría la vacuna por temor a los efectos adversos que esta pudiera causar sobre su salud; un 16,4% indicó que no lo haría porque no cree que la vacuna pueda ser completamente efectiva , y un 2,5% alegó que no la necesitaba debido a que ya se había contagiado de coronavirus y se había recuperado.

En la encuesta además, otro 1,0% indicó que no se vacunaría porque no considera que el covid-19 sea peligroso para su salud, mientras que otro 0,9%, explicó que su negativa a vacunarse se debía a que estaba en contra de las vacunas en general.

Respecto a las personas que estarían dispuestas a vacunarse, una vez lleguen los inmunizadores al país, los datos recogidos por el Dane indicaron que un 59,9% de los encuestados en 23 ciudades ciudades y áreas metropolitanas del país se vacunaría.

“Quibdó, Pasto y Riohacha son las ciudades en las que más personas quieren aplicarse la vacuna; Ibagué, Cali y Bucaramanga son las ciudades en las que menos de la mitad de los consultados reportan querer aplicársela”, explicó Oviedo en su entrevista con Blu Radio.

Porcentaje de personas que se vacunarían por ciudad en el país. Foto: Dane.

Las cifras, así mismo señalaron que para diciembre de 2020, el 40,9% de los encuestados se encontraba muy preocupado preocupado por contraer covid-19, mientras que un 31,9% manifestó estar solamente un poco preocupado.

Redes de cuidado

La encuesta realizada por el Dane, también indagó sobre sí en los últimos siete días, en comparación con la rutina diaria que tenían antes de ser decretadas las medidas de aislamiento en diversas zonas del país, habían sentido sobrecarga en sus tareas laborales, a lo que un 36,2% de las mujeres, y un 49,6% de los hombres dijo que no había sentido ningún tipo de exceso laboral.

“En cuanto a las tareas domésticas, el 73,6% de hombres y el 67,9% de mujeres no se sintió sobrecargado, y el 6,4% manifestó que no realizó tareas del hogar como oficios domésticos y de cuidado (12,6% en hombres y 2,5% en mujeres).”, explicó el Dane.

Respecto al estado de salud de los encuestados en las 23 ciudades del país, el documento del Dane develó que un 42,8% ha sentido preocupación o nerviosismo; un 17,6% cansancio; un 15,4% tristeza; otro 12,2% ha presentado dificultades para dormir, y un 11,8% ha tenido dolores de cabeza o estomacales , entre otros.

Qué han sentido los colombianos durante el aislamiento. Foto: Dane.

Educación e Indicador de Confianza del consumidor, otros de los temas indagados en la encuesta

Imagen de referencia, niño estudiando de forma virtual. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.

El documento publicado por el Dane, también dio cuenta de que el 86,3% de los jefes de familia encuestados, afirmaron que los niños, niñas y jóvenes de su hogar pudieron continuar con su educación desde que fueron cerradas los colegios en el país, mientras que un 3,2% indicó que sus infantes no pudieron continuar con sus estudios , y otro 10,5% indicó que no asistían a las clases o no realizaban sus actividades correspondientes.

De acuerdo con las cifras del Dane, las ciudades donde mayor número de estudiantes continuaron sus estudios fueron Manizales con un 93,3%; Tunja con un 90,8%, y Barranquilla con un 90,1%.

Orden de las ciudades en las que los niños, niñas y adolescentes, han continuado su educación desde casa durante la pandemia. Foto: Dane.

Respecto al Índice de Confianza del Consumidor, la encuesta señaló que para diciembre de 2020, el 56,5% de los encuestados consideraba que su situación económica era peor a la registrada en el mismo periodo de tiempo durante el 2019 , mientras que un 31,4% indicó que su estado económico era exactamente igual al vivido en el año anterior. Respecto a la situación económica en general de Colombia, el 75,5% indicó que esta era peor a la vivida en diciembre del 2019.





